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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Бернли
Челси - Бернли: обзор матча 12 августа 2017
Челси
12.08.2017, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 1 тур
2 : 3
Завершен
Бернли
69'
А. Мората
88'
Д. Луис
24'
С. Воукс
39'
С. Уорд
43'
С. Воукс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Бернли
Замена
Ш. Мусонда
️️️️
А. Кристенсен
90'
+2
Желтая карточка
А. Рюдигер
90'
ГОЛ! 2:3!
Д. Луис
Пас отдал
А. Мората
88'
Вторая желтая
С. Фабрегас
81'
Желтая карточка
Д. Луис
77'
77'
Желтая карточка
С. Эрфилд
75'
Замена
Д. Уолтерс
️️️️
С. Дефур
75'
Замена
С. Эрфилд
️️️️
Й. Берг Гудмундссон
ГОЛ! 1:3!
А. Мората
Пас отдал
Виллиан
69'
63'
Желтая карточка
Б. Ми
60'
Желтая карточка
Р. Брэди
Замена
А. Мората
️️️️
М. Батшуайи
59'
43'
ГОЛ! 0:3!
С. Воукс
Пас отдал
С. Дефур
39'
ГОЛ! 0:2!
С. Уорд
Пас отдал
Д. Корк
24'
ГОЛ! 0:1!
С. Воукс
Пас отдал
М. Лоутон
Замена
А. Кристенсен
️️️️
Ж. Бога
18'
Желтая карточка
С. Фабрегас
16'
Красная карточка
Г. Кэхилл
14'
Желтая карточка
М. Алонсо
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
13
Жереми Бога
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Бернли
22
Том Хитон
ВР
15
Бен Ми
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
16
Стивен Дефур
АП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
21
Шарли Мусонда
ЛВ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
36
Кайл Скотт
ЦП
21
Альваро Мората
ЦФ
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
24
Крис Лонг
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Куртуа
4
Луис
22
Рюдигер
24
Кэхилл
3
Алонсо
91
Канте
3
Аспиликуэта
4
Фабрегас
13
Бога
10
Виллиан
44
Батшуайи
3-5-1-1
22
Хитон
38
Лоутон
6
Тарковски
15
Ми
7
Гудмундссон
29
Хендрик
4
Корк
3
Уорд
11
Брэди
16
Дефур
19
Воукс
Кристенсен
21
Мусонда
21
Мусонда
Кристенсен
13
Бога
15
Кристенсен
15
Кристенсен
13
Бога
44
Батшуайи
21
Мората
21
Мората
44
Батшуайи
7
Гудмундссон
37
Эрфилд
37
Эрфилд
7
Гудмундссон
16
Дефур
19
Уолтерс
19
Уолтерс
16
Дефур
Остались в запасе
Челси
Бернли
29
Роберт Кенеди
ЛВ
13
Вилли Кабальеро
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
36
Кайл Скотт
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
1
Ник Поуп
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
24
Крис Лонг
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
29
Роберт Кенеди
ЛВ
13
Вилли Кабальеро
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
36
Кайл Скотт
ЦП
Остались в запасе
1
Ник Поуп
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
24
Крис Лонг
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Челси - Бернли
4
2
3
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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