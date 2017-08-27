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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Эвертон
Челси - Эвертон: обзор матча 27 августа 2017
Челси
27.08.2017, воскресенье, 15:30
Англия. Премьер-лига, 3 тур
2 : 0
Завершен
Эвертон
27'
С. Фабрегас
40'
А. Мората
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Эвертон
Замена
А. Кристенсен
️️️️
В. Мозес
89'
Желтая карточка
С. Аспиликуэта
88'
83'
Замена
А. Леннон
️️️️
Ф. Ягиелка
Замена
М. Батшуайи
️️️️
А. Мората
78'
Желтая карточка
В. Мозес
76'
Замена
Т. Бакайоко
️️️️
Педро
75'
71'
Желтая карточка
У. Руни
62'
Замена
Д. Калверт-Льюин
️️️️
С. Рамирес
46'
Замена
М. Бешич
️️️️
Т. Дэвис
ГОЛ! 2:0!
А. Мората
Пас отдал
С. Аспиликуэта
40'
ГОЛ! 1:0!
С. Фабрегас
Пас отдал
А. Мората
27'
9'
Желтая карточка
И. Гуйе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Педро
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
22
Том Дэвис
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
19
Сандро Рамирес
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
21
Шарли Мусонда
ЛВ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
8
Тьему Бакайоко
ОП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Эвертон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
15
Куко Мартина
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
12
Аарон Леннон
ПП
11
Адемола Лукман
ЦФ
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Куртуа
3
Алонсо
4
Луис
22
Рюдигер
3
Аспиликуэта
91
Канте
4
Фабрегас
11
Мозес
10
Виллиан
9
Педро
21
Мората
3-3-1-1-2
1
Пикфорд
19
Ягиелка
27
Холгейт
5
Кин
5
Уилльямс
5
Гуйе
3
Бэйнс
22
Дэвис
10
Сигурдссон
32
Руни
19
Рамирес
11
Мозес
15
Кристенсен
15
Кристенсен
11
Мозес
9
Педро
8
Бакайоко
8
Бакайоко
9
Педро
21
Мората
44
Батшуайи
44
Батшуайи
21
Мората
19
Рамирес
9
Калверт-Льюин
9
Калверт-Льюин
19
Рамирес
22
Дэвис
17
Бешич
17
Бешич
22
Дэвис
19
Ягиелка
12
Леннон
12
Леннон
19
Ягиелка
Остались в запасе
Челси
Эвертон
21
Шарли Мусонда
ЛВ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
13
Вилли Кабальеро
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
Главный тренер
Антонио Конте
11
Адемола Лукман
ЦФ
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
15
Куко Мартина
ЦЗ
Главный тренер
Рональд Куман
Остались в запасе
21
Шарли Мусонда
ЛВ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
13
Вилли Кабальеро
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
Остались в запасе
11
Адемола Лукман
ЦФ
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
15
Куко Мартина
ЦЗ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Рональд Куман
Статистика матча Челси - Эвертон
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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