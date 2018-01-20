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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Брайтон - Челси
Брайтон - Челси: обзор матча 20 января 2018
Брайтон
20.01.2018, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 24 тур
0 : 4
Завершен
Челси
3'
Э. Азар
6'
Виллиан
77'
Э. Азар
89'
В. Мозес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брайтон - Челси
89'
ГОЛ! 0:4!
В. Мозес
Пас отдал
Ш. Мусонда
Желтая карточка
К. Голдсон
79'
77'
ГОЛ! 0:3!
Э. Азар
Пас отдал
Виллиан
Желтая карточка
Ш. Даффи
57'
Желтая карточка
Э. Скелотто
36'
6'
ГОЛ! 0:2!
Виллиан
Пас отдал
М. Батшуайи
3'
ГОЛ! 0:1!
Э. Азар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
13
Мэтью Райан
ВР
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
8
Тьему Бакайоко
ОП
10
Эден Азар
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Брайтон
23
Тим Крул
ВР
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
21
Хосе Искьердо
ЛВ
7
Бирам Каял
ЦП
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
Челси
82
Эдуарду
ВР
4
Итан Ампаду
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
21
Шарли Мусонда
ЛВ
6
Росс Баркли
ЦП
4-4-1-1
13
Райан
6
Голдсон
5
Данк
25
Даффи
29
Зуттнер
18
Скелотто
24
Проппер
16
Стивенс
13
Гросс
7
Мач
10
Хемед
4-2-2-1-1
13
Кабальеро
3
Аспиликуэта
15
Кристенсен
22
Рюдигер
3
Алонсо
91
Канте
8
Бакайоко
11
Мозес
10
Азар
10
Виллиан
44
Батшуайи
Остались в запасе
Брайтон
Челси
21
Хосе Искьердо
ЛВ
23
Тим Крул
ВР
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
7
Бирам Каял
ЦП
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
21
Шарли Мусонда
ЛВ
82
Эдуарду
ВР
4
Итан Ампаду
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
6
Росс Баркли
ЦП
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
21
Хосе Искьердо
ЛВ
23
Тим Крул
ВР
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
7
Бирам Каял
ЦП
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
Остались в запасе
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
21
Шарли Мусонда
ЛВ
82
Эдуарду
ВР
4
Итан Ампаду
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
6
Росс Баркли
ЦП
Главный тренер
Фабиан Хюрцелер
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Брайтон - Челси
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Фалмер
Где смотреть матч:
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