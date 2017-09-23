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АПЛ 2026/2027
Сток Сити - Челси
Сток Сити - Челси: обзор матча 23 сентября 2017
Сток Сити
23.09.2017, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 6 тур
0 : 4
Завершен
Челси
2'
А. Мората
30'
Педро
77'
А. Мората
82'
А. Мората
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Челси
Желтая карточка
П. Крауч
89'
82'
ГОЛ! 0:4!
А. Мората
Пас отдал
С. Аспиликуэта
77'
ГОЛ! 0:3!
А. Мората
Пас отдал
Т. Бакайоко
57'
Желтая карточка
Н. Канте
51'
Желтая карточка
М. Алонсо
Желтая карточка
Д. Шакири
49'
30'
ГОЛ! 0:2!
Педро
2'
ГОЛ! 0:1!
А. Мората
Пас отдал
С. Аспиликуэта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
10
Хесе
ЛВ
10
Рамадан Собхи
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
8
Тьему Бакайоко
ОП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Педро
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Сток Сити
13
Ли Грант
ВР
14
Джош Тимон
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
38
Саидо Бераино
ЦФ
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
21
Шарли Мусонда
ЛВ
10
Эден Азар
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
3-3-2-2
1
Батлэнд
33
Питерс
8
Джонсон
4
Мартинс-Инди
10
Собхи
24
Флетчер
7
Аллен
10
Хесе
10
Шакири
92
Диуф
13
Чупо-Мотинг
4-2-1-2-1
1
Куртуа
3
Аспиликуэта
15
Кристенсен
22
Рюдигер
3
Алонсо
91
Канте
8
Бакайоко
11
Мозес
9
Педро
10
Виллиан
21
Мората
Остались в запасе
Сток Сити
Челси
13
Ли Грант
ВР
14
Джош Тимон
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
38
Саидо Бераино
ЦФ
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
21
Шарли Мусонда
ЛВ
13
Вилли Кабальеро
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
10
Эден Азар
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
13
Ли Грант
ВР
14
Джош Тимон
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
38
Саидо Бераино
ЦФ
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
Остались в запасе
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
21
Шарли Мусонда
ЛВ
13
Вилли Кабальеро
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
10
Эден Азар
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Нарцис Пелах
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Сток Сити - Челси
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! ИГРА
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