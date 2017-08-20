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АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Челси
Тоттенхэм - Челси: обзор матча 20 августа 2017
Тоттенхэм
20.08.2017, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 2 тур
1 : 2
Завершен
Челси
82'
М. Батшуайи (АГ)
24'
М. Алонсо
88'
М. Алонсо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Челси
Замена
В. Янссен
️️️️
К. Триппьер
90'
+1
Желтая карточка
Г. Кейн
88'
88'
ГОЛ! 1:2!
М. Алонсо
Пас отдал
Педро
87'
Желтая карточка
М. Алонсо
Желтая карточка
Т. Алдервейрелд
83'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
М. Батшуайи
82'
Замена
М. Сиссоко
️️️️
Б. Дэвис
80'
79'
Замена
М. Батшуайи
️️️️
А. Мората
78'
Замена
Педро
️️️️
Виллиан
Замена
Х. Сон
️️️️
Э. Дайер
68'
Желтая карточка
Я. Вертонген
51'
38'
Желтая карточка
Д. Луис
Желтая карточка
Э. Дайер
31'
30'
Желтая карточка
А. Рюдигер
24'
ГОЛ! 0:1!
М. Алонсо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛАЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
2
Виктор Ваньяма
ОП
8
Мусса Дембеле
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Деле Алли
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
8
Тьему Бакайоко
ОП
11
Виктор Мозес
ПП
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
14
Венсан Янссен
ЦФ
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
21
Шарли Мусонда
ЛВ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
36
Кайл Скотт
ЦП
9
Педро
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Льорис
14
Вертонген
15
Дайер
23
Алдервейрелд
2
Триппьер
4
Дэвис
2
Ваньяма
8
Дембеле
8
Алли
24
Эриксен
9
Кейн
3-4-1-1-1
1
Куртуа
22
Рюдигер
4
Луис
15
Кристенсен
3
Аспиликуэта
91
Канте
8
Бакайоко
3
Алонсо
11
Мозес
10
Виллиан
21
Мората
4
Дэвис
17
Сиссоко
17
Сиссоко
4
Дэвис
15
Дайер
7
Сон
7
Сон
15
Дайер
2
Триппьер
14
Янссен
14
Янссен
2
Триппьер
10
Виллиан
9
Педро
9
Педро
10
Виллиан
21
Мората
44
Батшуайи
44
Батшуайи
21
Мората
Остались в запасе
Тоттенхэм
Челси
13
Михел Ворм
ВР
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
21
Шарли Мусонда
ЛВ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
13
Вилли Кабальеро
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
36
Кайл Скотт
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
2
Кайл Уокер-Питерс
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
4
Гарри Уинкс
ЦП
Остались в запасе
21
Шарли Мусонда
ЛВ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
13
Вилли Кабальеро
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
36
Кайл Скотт
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Тоттенхэм - Челси
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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