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    Конте рассчитывает сохранить состав «Челси» в январе

    В предстоящем матче с «Арсеналом» в составе «Челси» не смогут появиться на поле травмированные Давид Луис и Шарли Мусонда. Главный тренер команды Антонио Конте отметил их прогресс.

    «Я счастлив работать с этими футболистами, и я верю своим игрокам. Я не вижу никаких проблем, но я понимаю футболистов, которые играют нерегулярно, но хотели бы чаще попадать в состав.

    Я надеюсь, что все мои игроки останутся в клубе, и мы будем продолжать работать, и поскольку у нас небольшая команда, мы не можем кого-то отправить в аренду или продать, если мы никого не покупаем», – сказал Конте.

    Матч 22-го тура АПЛ «Арсенал» – «Челси» состоится в среду, 3 января, в 22:45 по московскому времени.

    Источник: ФК «Челси»

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    03.01.2018 10:56
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