Конте рассчитывает сохранить состав «Челси» в январе

В предстоящем матче с «Арсеналом» в составе «Челси» не смогут появиться на поле травмированные Давид Луис и Шарли Мусонда. Главный тренер команды Антонио Конте отметил их прогресс.

«Я счастлив работать с этими футболистами, и я верю своим игрокам. Я не вижу никаких проблем, но я понимаю футболистов, которые играют нерегулярно, но хотели бы чаще попадать в состав.

Я надеюсь, что все мои игроки останутся в клубе, и мы будем продолжать работать, и поскольку у нас небольшая команда, мы не можем кого-то отправить в аренду или продать, если мы никого не покупаем», – сказал Конте.

Матч 22-го тура АПЛ «Арсенал» – «Челси» состоится в среду, 3 января, в 22:45 по московскому времени.