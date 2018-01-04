Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Энтони Тэйлор (Уитеншоу, Манчестер)
Материалы

Арсенал - Челси

03.01.2018, Среда, 22:45 мск Лондон, стадион Эмирейтс Трансляция: МАТЧ! Футбол 1 Англия. Премьер-лига, 22 тур Арсенал - Челси
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
5 тур
17 сентября, воскресенье 15:30 Челси 0:0 Арсенал
Суперкубок Англии 2017

6 августа, воскресенье 16:00 Арсенал 1:1
(4:1)п		 Челси
Товарищеские матчи 2017

22 июля, суббота 14:40 Арсенал 0:3 Челси
Англия. Кубок (2016/2017)
Финал
27 мая, суббота 19:30 Арсенал 2:1 Челси
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
24 тур
4 февраля, суббота 15:30 Челси 3:1 Арсенал
6 тур
24 сентября, суббота 19:30 Арсенал 3:0 Челси
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
23 тур
24 января, воскресенье 19:00 Арсенал 0:1 Челси
6 тур
19 сентября, суббота 14:45 Челси 2:0 Арсенал
Суперкубок Англии 2015

2 августа, воскресенье 17:00 Арсенал 1:0 Челси
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
34 тур
26 апреля, воскресенье 18:00 Арсенал 0:0 Челси
7 тур
5 октября, воскресенье 17:20 Челси 2:0 Арсенал
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
31 тур
22 марта, суббота 16:45 Челси 6:0 Арсенал
17 тур
23 декабря, понедельник 23:59 Арсенал 0:0 Челси
Англия. Кубок Лиги (2013/2014)
4 раунд
29 октября, вторник 23:45 Арсенал 0:2 Челси
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
23 тур
20 января, воскресенье 17:30 Челси 2:1 Арсенал
6 тур
29 сентября, суббота 15:45 Арсенал 1:2 Челси
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
35 тур
21 апреля, суббота 15:45 Арсенал 0:0 Челси
10 тур
29 октября, суббота 15:45 Челси 3:5 Арсенал
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
19 тур
27 декабря, понедельник 23:00 Арсенал 3:1 Челси
7 тур
3 октября, воскресенье 19:00 Челси 2:0 Арсенал
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
25 тур
7 февраля, воскресенье 19:00 Челси 2:0 Арсенал
14 тур
29 ноября, воскресенье 19:00 Арсенал 0:3 Челси
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
36 тур
10 мая, воскресенье 19:00 Арсенал 1:4 Челси
15 тур
30 ноября, воскресенье 19:00 Челси 1:2 Арсенал
Англия. Кубок (2008/2009)
1/2 финала
18 апреля, суббота 20:15 Арсенал 1:2 Челси
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
31 тур
23 марта, воскресенье 19:00 Челси 2:1 Арсенал
17 тур
16 декабря, воскресенье 19:00 Арсенал 1:0 Челси
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Манчестер Сити 38 32 4 2 106:27 +79 100
2. Манчестер Юн 38 25 6 7 68:28 +40 81
3. Тоттенхэм 38 23 8 7 74:36 +38 77
4. Ливерпуль 38 21 12 5 84:38 +46 75
5. Челси 38 21 7 10 62:38 +24 70
6. Арсенал 38 19 6 13 74:51 +23 63
7. Бернли 38 14 12 12 36:39 -3 54
8. Эвертон 38 13 10 15 44:58 -14 49
9. Лестер 38 12 11 15 56:60 -4 47
10. Ньюкасл 38 12 8 18 39:47 -8 44
11. Кристал Пэлас 38 11 11 16 45:55 -10 44
12. Борнмут 38 11 11 16 45:61 -16 44
13. Вест Хэм 38 10 12 16 48:68 -20 42
14. Уотфорд 38 11 8 19 44:64 -20 41
15. Брайтон 38 9 13 16 34:54 -20 40
16. Хаддерсфилд 38 9 10 19 28:58 -30 37
17. Саутгемптон 38 7 15 16 37:56 -19 36
18. Суонси 38 8 9 21 28:56 -28 33
19. Сток Сити 38 7 12 19 35:68 -33 33
20. Вест Бромвич 38 6 13 19 31:56 -25 31
...
  • ...
    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 4 января 2018, 15:58

    челси все равно лучше!!!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +444

    vshter76 3 января 2018, 23:09

    а не зря ждал, первые 20 минут удались.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +444

    vshter76 3 января 2018, 22:47

    с утра жду этот матч. только проблема, что у малого расписание сбилось и он не спит до сих пор

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 3 января 2018, 13:52

    я за ЧЕЛСИ!!!

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 