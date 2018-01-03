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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Челси
Арсенал - Челси: обзор матча 03 января 2018
Арсенал
03.01.2018, среда, 22:45
Англия. Премьер-лига, 22 тур
2 : 2
Завершен
Челси
63'
Д. Уилшир
90+2'
Э. Бельерин
67'
Э. Азар (П)
84'
М. Алонсо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Челси
ГОЛ! 2:2!
Э. Бельерин
90'
+2
89'
Желтая карточка
Т. Куртуа
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
К. Чамберс
88'
84'
ГОЛ! 1:2!
М. Алонсо
Пас отдал
Д. Дзаппакоста
82'
Замена
Виллиан
️️️️
Э. Азар
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
А. Ляказетт
80'
Желтая карточка
М. Озил
74'
71'
Замена
Д. Дринкуотер
️️️️
С. Фабрегас
67'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Э. Азар
ГОЛ! 1:0!
Д. Уилшир
63'
56'
Замена
Д. Дзаппакоста
️️️️
В. Мозес
Желтая карточка
Р. Холдинг
53'
43'
Желтая карточка
С. Фабрегас
Желтая карточка
Д. Уилшир
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
10
Джек Уилшир
ЦП
10
Месут Озил
АП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
4
Алексис Санчес
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
91
Н'Голо Канте
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
10
Эден Азар
АП
11
Виктор Мозес
ПП
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
9
Педро
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Чех
12
Чамберс
6
Холдинг
13
Мустафи
2
Бельерин
34
Джака
10
Уилшир
2
Мэйтленд-Найлс
10
Озил
91
Ляказетт
4
Санчес
4-2-2-1-1
1
Куртуа
3
Аспиликуэта
15
Кристенсен
24
Кэхилл
3
Алонсо
8
Бакайоко
91
Канте
11
Мозес
4
Фабрегас
10
Азар
21
Мората
12
Чамберс
32
Уолкотт
32
Уолкотт
12
Чамберс
91
Ляказетт
18
Уэлбек
18
Уэлбек
91
Ляказетт
11
Мозес
77
Дзаппакоста
77
Дзаппакоста
11
Мозес
10
Азар
10
Виллиан
10
Виллиан
10
Азар
4
Фабрегас
4
Дринкуотер
4
Дринкуотер
4
Фабрегас
Остались в запасе
Арсенал
Челси
1
Давид Оспина
ВР
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
17
Алекс Ивоби
ЛВ
Главный тренер
Арсен Венгер
13
Вилли Кабальеро
ВР
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
9
Педро
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
17
Алекс Ивоби
ЛВ
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
9
Педро
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Арсенал - Челси
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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