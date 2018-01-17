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    «Фиорентина» готова арендовать полузащитника «Челси» Мусонду

    «Фиорентина» следит за ситуацией вокруг полузащитника «Челси» Шарли Мусонды, сообщает Sportitalia. Итальянцы готовы арендовать 21-летнего бельгийца до конца сезона с правом последующего выкупа. В Лондоне готовы пойти на аренду своего игрока, но без включения в сделку права выкупа.

    Ранее сообщалось, что еще один клуб из Серии А готов арендовать бельгийца«Интер». В начале декабря Шарли продлил контракт с «Челси» до 2022 года.

    В текущем сезоне Мусонда сыграл в двух матчах АПЛ, проведя на поле около 25 минут.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.01.2018 06:53
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