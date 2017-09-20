Конте верит в Мусонду

Главный тренер «Челси» Антонио Конте высказался о полузащитнике команды Шарли Мусонде. Он считает этого молодого бельгийца перспективным игроком, на которого будет сделана ставка в будущем.

«Шарли Мусонда – молодой и очень перспективный футболист. Мы видим его талант.

Он много работает, чтобы адаптироваться к чемпионату. АПЛ – силовой чемпионат, и Шарли много работает, чтобы стать сильнее, так что он может еще усилить команду.

Я доверяю Шарли. Я думаю, он может играть на позиции «десятки», левого вингера, может быть, винг-бэка», – заявил Конте.

В текущем сезоне 20-летний Мусонда выходил на поле лишь в одном матче Премьер-лиги, не отметившись результативными действиями.