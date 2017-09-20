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    Конте верит в Мусонду

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте высказался о полузащитнике команды Шарли Мусонде. Он считает этого молодого бельгийца перспективным игроком, на которого будет сделана ставка в будущем.

    «Шарли Мусонда – молодой и очень перспективный футболист. Мы видим его талант.

    Он много работает, чтобы адаптироваться к чемпионату. АПЛ – силовой чемпионат, и Шарли много работает, чтобы стать сильнее, так что он может еще усилить команду.

    Я доверяю Шарли. Я думаю, он может играть на позиции «десятки», левого вингера, может быть, винг-бэка», – заявил Конте.

    В текущем сезоне 20-летний Мусонда выходил на поле лишь в одном матче Премьер-лиги, не отметившись результативными действиями.

    Источник: ФК «Челси»

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    20.09.2017 09:35
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