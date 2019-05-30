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    «Спартак» интересуется двумя полузащитниками из Эредивизие 

    «Спартак» интересуется полузащитниками Рицу Доаном («Гронинген») и Шарли Мусондой (в аренде в «Витессе», права принадлежат «Челси»). Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

    • Рицу Доан провел 30 матчей в сезоне Эредивизие, забил пять голов и отдал три голевые передачи. Transfermarkt оценивает футболиста в 7,5 миллиона евро.
    • Шарли Мусонда из-за травмы сыграл в одном матче в этом сезоне. По информации Transfermarkt, контракт футболиста с «Витессом» истекает 30 июня. Футболист хочет остаться в «Витессе».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    30.05.2019 19:50
    Комментарии14
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      Рейтинг: +43

      Доремидонт 15 часов назад

      Будьте вежливыми и как там исчо...? Как же тут быть вежливым, если опять в Спартак набирают европейский отстой?!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2325

      Fan Loko mik 31 мая, 15:32

      Наверное перспективные ребята......менеджменту виднее.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +394

      frizom 31 мая, 14:30

      видно что работа у менеджмента кипит... по скорей бы уже официальные новости.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +71233

      zigbert 31 мая, 11:59

      Таких игроков в РПЛ хоть пруд пруди.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5907

      vka1970 31 мая, 08:05

      Снова утки полетели
      Гуси во кустах засели

      Предсезонка мать её ети.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2602

      Дядя Серёжа 31 мая, 03:57

      Отличаются они едва
      От Спартака два.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +213

      Вальдемар IV 30 мая, 23:49

      у ленчика пусть берет те не вышли даже

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +9660

      sssrspartak 30 мая, 22:14

      наш удел-петковичи и роши!и пиджак во главе!

      3
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      Рейтинг: +363

      ramos6548 > sssrspartak 19 часов назад

      ну конечно, и того и другого брал Каррера
      А при кононове пока только Аэртона купили да Умярова и Глушенковым
      Все перспективные.

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      Рейтинг: +3770

      Persona_non_Grata > ramos6548 4 часа назад

      Брал Каррера и брали ПРИ Каррере - две большие разницы.

      1
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      Рейтинг: +4620

      piligrim1986 30 мая, 22:02

      ну ни о чем они

      2
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      Рейтинг: +17438

      oyabun 30 мая, 21:27

      Спартак всегда много кем интересуется. Но хочет как то почти за бесплатно. А так не бывает и потому в итоге получаем что то вроде Мелкадзе и Гулиева.

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