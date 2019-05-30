«Спартак» интересуется двумя полузащитниками из Эредивизие 

«Спартак» интересуется полузащитниками Рицу Доаном («Гронинген») и Шарли Мусондой (в аренде в «Витессе», права принадлежат «Челси»). Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Рицу Доан провел 30 матчей в сезоне Эредивизие, забил пять голов и отдал три голевые передачи. Transfermarkt оценивает футболиста в 7,5 миллиона евро.

Шарли Мусонда из-за травмы сыграл в одном матче в этом сезоне. По информации Transfermarkt, контракт футболиста с «Витессом» истекает 30 июня. Футболист хочет остаться в «Витессе».