«Витесс» Слуцкого вернул «Челси» арендованного Мусонду. Игрок получил травму в товарищеской игре

Полузащитник «Витесса» Шарли Мусонда вернулся в «Челси».

Бельгиец переехал в клуб из Арнема в конец августа на правах аренды, но был вынужден вернуться в Лондон в связи с травмой.

В товарищеском матче против «Роял Антверп», прошедшего за закрытыми дверями, 21-летний футболист получил травму голени. Мусонда покинул поле перед перерывом, и теперь надеется, что врачи «Челси» не выявят серьезного повреждения, которое может оставить его вне игры на длительный срок.

Мусонда не провел за «Витесс» ни одного официального матча.