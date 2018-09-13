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  • «Витесс» Слуцкого вернул «Челси» арендованного Мусонду. Игрок получил травму в товарищеской игре

«Витесс» Слуцкого вернул «Челси» арендованного Мусонду. Игрок получил травму в товарищеской игре

13 сентября 2018, 16:30

Полузащитник «Витесса» Шарли Мусонда вернулся в «Челси».

Бельгиец переехал в клуб из Арнема в конец августа на правах аренды, но был вынужден вернуться в Лондон в связи с травмой.

В товарищеском матче против «Роял Антверп», прошедшего за закрытыми дверями, 21-летний футболист получил травму голени. Мусонда покинул поле перед перерывом, и теперь надеется, что врачи «Челси» не выявят серьезного повреждения, которое может оставить его вне игры на длительный срок.

Мусонда не провел за «Витесс» ни одного официального матча.

Источник: The Sun
Голландия. Эредивизие Англия. Премьер-лига Витесс Челси Мусонда Шарли
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