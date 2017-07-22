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    Полуащитник «Челси» извинился за расистское видео в Китае

    «Челси» проводит предсезонную подготовку в Китае. Ранее хавбек лондонцев Роберт Кенеди провел видеотрансляцию, по ходу которой писал сообщения «Е...ный Китай» и «Просыпайся, Китай. Вставай, идиот» в адрес спящего охранника.

    «Привет, друзья. Хочу извиниться перед теми, кого обидело выражение «е...ный». Это не расизм, а просто выражение эмоций. Всех обнимаю», – позже написал 21-летний бразилец.

    Кенеди пополнил состав синих в августе 2015 года, перейдя из «Флуминенсе» за 8 миллионов евро. Первую половину прошлого сезона он провел в «Уотфорде» на правах аренды.

    Источник: Goal.com

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    22.07.2017 19:33
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +110

      spiker 22 июля 2017, 22:23

      давно он защитником стал?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +288

      DePisuares 22 июля 2017, 19:53

      Прикольный чувак) прям подумал перед тем что написать

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 22 июля 2017, 19:38

      При чем тут расизм,не понятно,но кадр с охранником конечно получился здорово)

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