Полуащитник «Челси» извинился за расистское видео в Китае

«Челси» проводит предсезонную подготовку в Китае. Ранее хавбек лондонцев Роберт Кенеди провел видеотрансляцию, по ходу которой писал сообщения «Е...ный Китай» и «Просыпайся, Китай. Вставай, идиот» в адрес спящего охранника.

«Привет, друзья. Хочу извиниться перед теми, кого обидело выражение «е...ный». Это не расизм, а просто выражение эмоций. Всех обнимаю», – позже написал 21-летний бразилец.

Кенеди пополнил состав синих в августе 2015 года, перейдя из «Флуминенсе» за 8 миллионов евро. Первую половину прошлого сезона он провел в «Уотфорде» на правах аренды.