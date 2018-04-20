«Ньюкасл» планирует выкупить Кенеди у «Челси»

Руководство «Ньюкасла» планирует сохранить в своем составе бразильского полузащитника Роберта Кенеди, который принадлежит «Челси», сообщает The Northern Echo. 22-летний игрок выступает за команду на правах аренды

В текущем сезоне он провел девять матчей в Премьер-лиге, в которых забил два гола и отдал столько же результативных передач.

В январе «Ньюкасл» уже пытался договориться с лондонцами о выкупе футболиста, но получил отказ. В клубе готовы повторить попытку во время предстоящего летнего трансферного окна.

Ранее сообщалось, что в услугах Кенеди также заинтересованы «ПСЖ» и «Бавария».