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    «Ньюкасл» планирует выкупить Кенеди у «Челси»

    Руководство «Ньюкасла» планирует сохранить в своем составе бразильского полузащитника Роберта Кенеди, который принадлежит «Челси», сообщает The Northern Echo. 22-летний игрок выступает за команду на правах аренды

    В текущем сезоне он провел девять матчей в Премьер-лиге, в которых забил два гола и отдал столько же результативных передач.

    В январе «Ньюкасл» уже пытался договориться с лондонцами о выкупе футболиста, но получил отказ. В клубе готовы повторить попытку во время предстоящего летнего трансферного окна.

    Ранее сообщалось, что в услугах Кенеди также заинтересованы «ПСЖ» и «Бавария».

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.04.2018 09:31
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