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«Ньюкасл» планирует выкупить Кенеди у «Челси»

20 апреля 2018, 09:31

Руководство «Ньюкасла» планирует сохранить в своем составе бразильского полузащитника Роберта Кенеди, который принадлежит «Челси», сообщает The Northern Echo. 22-летний игрок выступает за команду на правах аренды

В текущем сезоне он провел девять матчей в Премьер-лиге, в которых забил два гола и отдал столько же результативных передач.

В январе «Ньюкасл» уже пытался договориться с лондонцами о выкупе футболиста, но получил отказ. В клубе готовы повторить попытку во время предстоящего летнего трансферного окна.

Ранее сообщалось, что в услугах Кенеди также заинтересованы «ПСЖ» и «Бавария».

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Трансферы Ньюкасл Челси Кенеди Роберт
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