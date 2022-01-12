«Челси» досрочно отозвал Кенеди из аренды во «Фламенго» (Летиция Маркес)

Нападающий «Фламенго» Роберт Кенеди досрочно возвращается «Челси». Лондонцы решили прервать аренду игрока, рассчитанную до лета.

Бразилец будет в Лондоне в ближайшие часы. Не исключено, что его отправят в другую аренду.