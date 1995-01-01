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    «Челси» досрочно отозвал Кенеди из аренды во «Фламенго» (Летиция Маркес)

    Нападающий «Фламенго» Роберт Кенеди досрочно возвращается «Челси». Лондонцы решили прервать аренду игрока, рассчитанную до лета.

    Бразилец будет в Лондоне в ближайшие часы. Не исключено, что его отправят в другую аренду.

    • Кенеди был отдан «Фламенго» летом.
    • В прошлом сезоне чемпионата Бразилии Кенеди успел провести 14 матчей, забил гол, сделал ассист.
    • Игрок стоит 7 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Летиции Маркес

    Журналист издания Fox Sports Brasil, инсайдер. Аудитория в твиттере - более пяти тысяч подписчиков. На нее подписаны итальянские инсайдеры Фабрицио Романо и Николо Скира.

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    Сегодня, 22:04
    Комментарии1
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      Рейтинг: +35

      Stavr007 1 час назад

      весь мусор собирают

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