«Челси» досрочно отозвал Кенеди из аренды во «Фламенго» (Летиция Маркес)

Нападающий «Фламенго» Роберт Кенеди досрочно возвращается «Челси». Лондонцы решили прервать аренду игрока, рассчитанную до лета.
Бразилец будет в Лондоне в ближайшие часы. Не исключено, что его отправят в другую аренду.
- Кенеди был отдан «Фламенго» летом.
- В прошлом сезоне чемпионата Бразилии Кенеди успел провести 14 матчей, забил гол, сделал ассист.
- Игрок стоит 7 миллионов евро.
Источник: твиттер Летиции Маркес
Журналист издания Fox Sports Brasil, инсайдер. Аудитория в твиттере - более пяти тысяч подписчиков. На нее подписаны итальянские инсайдеры Фабрицио Романо и Николо Скира.