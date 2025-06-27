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Мексика. Лига МХ
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Пачука
Роберт Кенеди
Статистика
€ 700 тыс
Роберт Кенеди - статистика
Пачука
8 февраля 1996 (30)
#29 | Нападающий
181 см
Бразилия
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Пачука
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Клубный чемпионат мира, 3 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
27.06.2025
Пачука
1' - 63'
Клубный чемпионат мира, 2 тур
Реал
3 : 1
22.06.2025
Пачука
1' - 60'
Клубный чемпионат мира, 1 тур
Пачука
1 : 2
19.06.2025
Зальцбург
1' - 77'
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