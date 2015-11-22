Моуринью: «С «Норвичем» все сыграли хорошо»

Главный тренер "Челси" Жозе Моуринью прокомментировал решение выпустить в стартовом составе в матче против "Норвича" (1:0) нападающего Роберта Кенеди.

«Он атакующий игрок и действовал на позиции, которую фактически нельзя назвать позицией левого защитника. Мы готовились к тому, что соперник будет играть с четырьмя (что они и сделали) или пятью (как в матче с „Ман Сити“ защитниками), поэтому на данной позиции мне был нужен игрок, который сможет адаптироваться к обеим схемам. Если бы „Норвич“ сыграл в пять защитников, я оставил бы сзади трех игроков, переведя Кенеди на позицию левого вингера. Когда выяснилось, что защитников будет четыре, мы точно знали, что и как нужно делать», - сказал Моуринью.

Наставник "синих" также отметил полузащитника Эдена Азара.

«Сегодня все играли хорошо. Эден, Педро и Виллиан продемонстрировали отличное взаимопонимание и высокую скорость игрового мышления. Эден создал много моментов, что важно не только для команды, но и для него самого, для его уверенности. Начало сезона выдалось не лучшим в его карьере и, как и любой другой игрок топ-уровня, он чувствует особое давление».