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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Лилль - Челси
Лилль - Челси: обзор матча 16 марта 2022
Лилль
16.03.2022, среда, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
1 : 2
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Челси
38'
Б. Йылмаз (П)
45+3'
К. Пулишич
71'
С. Аспиликуэта
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Лилль - Челси
Желтая карточка
Ж. Фонте
90'
+4
83'
Замена
Х. Зиеш
️️️️
К. Хаверц
Замена
А. Гомес
️️️️
Ж. Бамба
78'
Замена
Д. Брадарич
️️️️
Г. Гудмундссон
78'
Замена
А. Бен Арфа
️️️️
Д. Дэвид
77'
74'
Замена
Р. Лукаку
️️️️
К. Пулишич
74'
Замена
Р. Лофтус-Чик
️️️️
Жоржиньо
71'
ГОЛ! 1:2!
С. Аспиликуэта
Пас отдал
М. Маунт
Замена
Т. Веа
️️️️
З. Челик
58'
Замена
А. Онана
️️️️
С. Ботман
58'
46'
Замена
М. Маунт
️️️️
М. Ковачич
45'
+3
ГОЛ! 1:1!
К. Пулишич
Пас отдал
Жоржиньо
Желтая карточка
Г. Гудмундссон
43'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Б. Йылмаз
38'
34'
Желтая карточка
Т. Чалоба
33'
Замена
Т. Чалоба
️️️️
А. Кристенсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
1
Лео Жардим
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
8
Шека
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Лилль
13
Иво Грбич
ВР
40
Жюль Рао
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
24
Амаду Онана
ОП
7
Анхель Гомес
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
11
Эдон Жегрова
ПВ
22
Тимоти Веа
ЦФ
Челси
13
Кепа
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
27
Трево Чалоба
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
20
Харви Вейл
АП
22
Хаким Зиеш
ПВ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Жардим
6
Фонте
4
Ботман
35
Джало
3
Гудмундссон
2
Челик
8
Шека
21
Андре
19
Бамба
15
Дэвид
17
Йылмаз
3-3-2-1-1
16
Менди
22
Рюдигер
3
Силва
15
Кристенсен
3
Аспиликуэта
91
Канте
3
Алонсо
21
Жоржиньо
8
Ковачич
11
Пулишич
29
Хаверц
3
Гудмундссон
6
Брадарич
6
Брадарич
3
Гудмундссон
4
Ботман
24
Онана
24
Онана
4
Ботман
19
Бамба
7
Гомес
7
Гомес
19
Бамба
15
Дэвид
8
Бен Арфа
8
Бен Арфа
15
Дэвид
2
Челик
22
Веа
22
Веа
2
Челик
15
Кристенсен
27
Чалоба
27
Чалоба
15
Кристенсен
21
Жоржиньо
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
21
Жоржиньо
8
Ковачич
7
Маунт
7
Маунт
8
Ковачич
29
Хаверц
22
Зиеш
22
Зиеш
29
Хаверц
11
Пулишич
9
Лукаку
9
Лукаку
11
Пулишич
Остались в запасе
Лилль
Челси
13
Иво Грбич
ВР
40
Жюль Рао
ВР
80
Исаак Лихаджи
ПВ
11
Эдон Жегрова
ПВ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
29
Роберт Кенеди
ЛВ
13
Кепа
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
20
Харви Вейл
АП
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
13
Иво Грбич
ВР
40
Жюль Рао
ВР
80
Исаак Лихаджи
ПВ
11
Эдон Жегрова
ПВ
Остались в запасе
29
Роберт Кенеди
ЛВ
13
Кепа
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
20
Харви Вейл
АП
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Лилль - Челси
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
0 : 1
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
Пьер Моруа
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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