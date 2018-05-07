Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бен Арфа – в заявке «ПСЖ» на финал Кубка. Француз не играл весь сезон

    Полузащитник «ПСЖ» Атем Бен Арфа попал в заявку команды на финал Кубка Франции против «Лез Эрбье».

    Футболист может впервые сыграть за команду Унаи Эмери в текущем сезоне. 31-летний француз не был задействован лидером Лиги 1 в официальных встречах.

    Ранее футболист сообщил о том, что покинет клуба по истечении сезона. Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 8 миллионов евро.

    Решающий матч Кубка Франции состоится завтра в 22:05 по московскому времени.

    Напомним, «Лез Эрбье» представляет третий дивизион французского футбола.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.05.2018 21:06
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11