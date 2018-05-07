Бен Арфа – в заявке «ПСЖ» на финал Кубка. Француз не играл весь сезон

Полузащитник «ПСЖ» Атем Бен Арфа попал в заявку команды на финал Кубка Франции против «Лез Эрбье».

Футболист может впервые сыграть за команду Унаи Эмери в текущем сезоне. 31-летний француз не был задействован лидером Лиги 1 в официальных встречах.

Ранее футболист сообщил о том, что покинет клуба по истечении сезона. Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 8 миллионов евро.

Решающий матч Кубка Франции состоится завтра в 22:05 по московскому времени.

Напомним, «Лез Эрбье» представляет третий дивизион французского футбола.