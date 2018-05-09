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Лез Эрбье
€ 200 тыс
Лез Эрбье
Лез Эрбье
Сайт:
http://www.vendeelesherbiersfootball.fr/pages/inde
Состав
Новости
Результаты
Расписание
Таблица
Кубок Франции. «ПСЖ» обыграл «Лез Эрбье» и выиграл турнир в четвертый раз подряд
2018.05.09 00:03
10
«Лез Эрбье» – «ПСЖ»: Неймар зарабатывает месячную зарплату игрока соперника за 36 минут
2018.05.08 20:21
6
Бен Арфа – в заявке «ПСЖ» на финал Кубка. Француз не играл весь сезон
2018.05.07 21:06
Эмери – о будущем сопернике «ПСЖ»: «Если «Лез Эрбье» вышел в финал Кубка Франции, то значит заслужил этого»
2018.04.19 06:29
2
Кубок Франции. «Лез Эрбье» победил «Шамбли» и пробился в финал, команда выступает в третьем дивизионе
2018.04.17 23:52
2
Основатель «Шамбли» скончался в день выхода команды в 1/2 финала Кубка Франции
2018.03.02 01:55
1
«Кан» сыграет с «ПСЖ» в 1/2 финала Кубка Франции; «Шамбли» – с «Лес Эрбье»
2018.03.02 01:04
9
В полуфинале Кубка Франции сыграют два клуба из зоны вылета третьего дивизиона
2018.03.01 01:50
9
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