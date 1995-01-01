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    Лез Эрбье - результаты

    Город Лез Эрбье
    Дивизион Франция-CFA
    Сайт http://www.vendeelesherbiersfootball.fr/pages/inde
    Турниры:
    Франция. Кубок (2022/2023)
    1/16 финала
    		21 января, суббота 20:00 Лез Эрбье 0:3 Реймс
    1/32 финала
    		8 января, воскресенье 20:00 Стад Понтиви 1:4 Лез Эрбье
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