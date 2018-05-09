- 9 мая 2018
- 08:42 Эмери доволен результатами «ПСЖ» в сезоне 2
- 06:05 Дани Алвес из-за травмы может пропустить ЧМ-2018 2
- 00:03 Кубок Франции. «ПСЖ» обыграл «Лез Эрбье» и выиграл турнир в четвертый раз подряд 10
- 8 мая 2018
- 20:21 «Лез Эрбье» – «ПСЖ»: Неймар зарабатывает месячную зарплату игрока соперника за 36 минут 6
- 7 мая 2018
- 22:24 Эмери: «Неймар встретится с одноклубниками перед финалом Кубка Франции»
- 21:06 Бен Арфа – в заявке «ПСЖ» на финал Кубка. Француз не играл весь сезон
- 19 апреля 2018
- 06:29 Эмери – о будущем сопернике «ПСЖ»: «Если «Лез Эрбье» вышел в финал Кубка Франции, то значит заслужил этого» 2
- 17 апреля 2018
- 23:52 Кубок Франции. «Лез Эрбье» победил «Шамбли» и пробился в финал, команда выступает в третьем дивизионе 2
- 2 марта 2018
- 01:55 Основатель «Шамбли» скончался в день выхода команды в 1/2 финала Кубка Франции 1
- 01:04 «Кан» сыграет с «ПСЖ» в 1/2 финала Кубка Франции; «Шамбли» – с «Лес Эрбье» 9
- 1 марта 2018
- 01:50 В полуфинале Кубка Франции сыграют два клуба из зоны вылета третьего дивизиона 9