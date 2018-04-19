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  • Эмери – о будущем сопернике «ПСЖ»: «Если «Лез Эрбье» вышел в финал Кубка Франции, то значит заслужил этого»

Эмери – о будущем сопернике «ПСЖ»: «Если «Лез Эрбье» вышел в финал Кубка Франции, то значит заслужил этого»

19 апреля 2018, 06:29
2

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери поблагодарил футболистов «Кана» после полуфинального матча Кубка Франции, в котором парижане одержали победу. В финале им предстоит встретиться с клубом третьего дивизиона «Лез Эрбье».

«Хочу поздравить «Кан», который против нас сыграл хорошо, создавая трудности на протяжении всех 90 минут. Мы с должным уважением подошли к сопернику и данному турниру, поэтому вышли в финал. Несмотря на некоторые недочеты, «ПСЖ» заслужил сегодня победу.

Видеоповторы – это новая тенденция в современном футболе, которая поможет улучшить ситуацию. Когда повтор в вашу пользу – вы счастливы, когда он помогает сопернику – нужно просто принимать решение.

Финал против «Лез Эрбье»? Кто бы не был соперником – это финал, это борьба за кубок, за трофей. Если «Лез Эрбье» вышел в финал, то значит заслужил этого. Сюда не смогли пробиться много достойных команд. Поэтому поздравляю их с этим историческим моментом.

«ПСЖ» уважает соперника, а лучшее уважение – игра на победу», – цитирует Эмери L'Equipe.

Матч 1/2 финала Кубка Франции «Кан» – «ПСЖ» завершился со счетом 1:3.

Источник: Бомбардир.ру
Франция. Кубок ПСЖ Кан Лез Эрбье Эмери Унаи
Комментарии (2)
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DeutschlandUberAlles
1524109921
Лизоблюдское нахваливание аутсайдера, что бы если что-то пойдёт не так потом можно было сказать "Ну я же говорил соперник у нас был серьёзный, крепкий и просто так в финал не попадают". Бла бла бла. Тьфу!
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chegevaro
1524110128
Будет забавно, если этот Ле-Эрбье врубит Тосно в финале )
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