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    Эмери – о будущем сопернике «ПСЖ»: «Если «Лез Эрбье» вышел в финал Кубка Франции, то значит заслужил этого»

    Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери поблагодарил футболистов «Кана» после полуфинального матча Кубка Франции, в котором парижане одержали победу. В финале им предстоит встретиться с клубом третьего дивизиона «Лез Эрбье».

    «Хочу поздравить «Кан», который против нас сыграл хорошо, создавая трудности на протяжении всех 90 минут. Мы с должным уважением подошли к сопернику и данному турниру, поэтому вышли в финал. Несмотря на некоторые недочеты, «ПСЖ» заслужил сегодня победу.

    Видеоповторы – это новая тенденция в современном футболе, которая поможет улучшить ситуацию. Когда повтор в вашу пользу – вы счастливы, когда он помогает сопернику – нужно просто принимать решение.

    Финал против «Лез Эрбье»? Кто бы не был соперником – это финал, это борьба за кубок, за трофей. Если «Лез Эрбье» вышел в финал, то значит заслужил этого. Сюда не смогли пробиться много достойных команд. Поэтому поздравляю их с этим историческим моментом.

    «ПСЖ» уважает соперника, а лучшее уважение – игра на победу», – цитирует Эмери L'Equipe.

    Матч 1/2 финала Кубка Франции «Кан» – «ПСЖ» завершился со счетом 1:3.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.04.2018 06:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +205

      chegevaro 19 апреля 2018, 06:55

      Будет забавно, если этот Ле-Эрбье врубит Тосно в финале )

      1
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    • ...
      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 19 апреля 2018, 06:52

      Лизоблюдское нахваливание аутсайдера, что бы если что-то пойдёт не так потом можно было сказать "Ну я же говорил соперник у нас был серьёзный, крепкий и просто так в финал не попадают". Бла бла бла. Тьфу!

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