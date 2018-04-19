Эмери – о будущем сопернике «ПСЖ»: «Если «Лез Эрбье» вышел в финал Кубка Франции, то значит заслужил этого»

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери поблагодарил футболистов «Кана» после полуфинального матча Кубка Франции, в котором парижане одержали победу. В финале им предстоит встретиться с клубом третьего дивизиона «Лез Эрбье».

«Хочу поздравить «Кан», который против нас сыграл хорошо, создавая трудности на протяжении всех 90 минут. Мы с должным уважением подошли к сопернику и данному турниру, поэтому вышли в финал. Несмотря на некоторые недочеты, «ПСЖ» заслужил сегодня победу.

Видеоповторы – это новая тенденция в современном футболе, которая поможет улучшить ситуацию. Когда повтор в вашу пользу – вы счастливы, когда он помогает сопернику – нужно просто принимать решение.

Финал против «Лез Эрбье»? Кто бы не был соперником – это финал, это борьба за кубок, за трофей. Если «Лез Эрбье» вышел в финал, то значит заслужил этого. Сюда не смогли пробиться много достойных команд. Поэтому поздравляю их с этим историческим моментом.

«ПСЖ» уважает соперника, а лучшее уважение – игра на победу», – цитирует Эмери L'Equipe.

Матч 1/2 финала Кубка Франции «Кан» – «ПСЖ» завершился со счетом 1:3.