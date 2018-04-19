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Материалы

Кан - ПСЖ

18.04.2018, Среда, 22:05 мск Кан, стадион Мишель д'Орнано Франция. Кубок, 1/2 финала Кан - ПСЖ
Франция. Лига 1 (2017/2018)
19 тур
20 декабря, среда 22:50 ПСЖ 3:1 Кан
Франция. Лига 1 (2016/2017)
38 тур
20 мая, суббота 22:00 ПСЖ 1:1 Кан
5 тур
16 сентября, пятница 21:45 Кан 0:6 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2015/2016)
34 тур
16 апреля, суббота 18:00 ПСЖ 6:0 Кан
19 тур
19 декабря, суббота 19:00 Кан 0:3 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2014/2015)
25 тур
14 февраля, суббота 18:00 ПСЖ 2:2 Кан
7 тур
24 сентября, среда 23:00 Кан 0:2 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2011/2012)
28 тур
17 марта, суббота 22:00 Кан 2:2 ПСЖ
12 тур
29 октября, суббота 21:00 ПСЖ 4:2 Кан
Франция. Лига 1 (2010/2011)
30 тур
9 апреля, суббота 21:00 Кан 1:2 ПСЖ
14 тур
20 ноября, суббота 21:00 ПСЖ 2:1 Кан
Франция. Лига 1 (2008/2009)
22 тур
31 января, суббота 21:00 ПСЖ 2:0 Кан
4 тур
30 августа, суббота 21:00 Кан 0:1 ПСЖ
Франция. Лига 1 (2007/2008)
34 тур
19 апреля, суббота 22:00 Кан 3:0 ПСЖ
16 тур
1 декабря, суббота 22:00 ПСЖ 0:1 Кан
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