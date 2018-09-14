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    Виейра: «Ницца» пыталась подписать Бен Арфа, но не получилось»

    Прошедшим летом полузащитник «Ренна» Атем Бен Арфа мог оказаться в составе «Ниццы»​. 31-летний француз перешел из «ПСЖ» на правах свободного агента.

    «Я доволен теми игроками, которые имеются в моем распоряжении.

    Этим летом мы пытались подписать Бен Арфа, но из этого ничего не вышло. Атем сделал свой выбор, который «Ницца» уважает.

    С нетерпением ждем встречи с ним на поле», – рассказал главный тренер «Ниццы» Патрик Виейра.

    Матч пятого тура французской Лиги 1 «Ницца» – «Ренн» состоится в пятницу, 14 сентября, в 20:00 по московскому времени.

    Источник: L' Equipe

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    14.09.2018 06:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 14 сентября 2018, 09:57

      Заскучали? Одного Балотелли уже недостаточно?

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