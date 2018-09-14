Виейра: «Ницца» пыталась подписать Бен Арфа, но не получилось»

Прошедшим летом полузащитник «Ренна» Атем Бен Арфа мог оказаться в составе «Ниццы»​. 31-летний француз перешел из «ПСЖ» на правах свободного агента.

«Я доволен теми игроками, которые имеются в моем распоряжении.

Этим летом мы пытались подписать Бен Арфа, но из этого ничего не вышло. Атем сделал свой выбор, который «Ницца» уважает.

С нетерпением ждем встречи с ним на поле», – рассказал главный тренер «Ниццы» Патрик Виейра.

Матч пятого тура французской Лиги 1 «Ницца» – «Ренн» состоится в пятницу, 14 сентября, в 20:00 по московскому времени.