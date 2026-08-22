Мостовой сказал, кто выше уровнем – Батраков или Головин

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой сравнил хавбеков Алексея Батракова из «Галатасарая» и Александра Головина из «Монако».
«Для меня Головин выше уровнем, чем Батраков. По-футбольному он точно сильнее.
Понятно, что в возрасте выигрывает Батраков, но тем не менее. Головин давно себя уже зарекомендовал на высоком уровне, а Батракову только предстоит это сделать.
Он молодец, что согласился пойти в «Галатасарай». Чем раньше уезжаешь, тем лучше. Уровень там выше, чем в РПЛ. Вот и посмотрим, что из себя представляет Батраков вне РПЛ», – сказал Мостовой.
- 30-летний Головин выступает за «Монако» с июля 2018 года.
- 20 августа «Галатасарай» приобрел 21-летнего Батракова у «Локомотива» за 25 миллионов евро плюс 4 миллиона бонусами. Также российский клуб сможет получить 10% от суммы перепродажи полузащитника, если она превысит 25 миллионов евро.
Источник: Rusfootball.info