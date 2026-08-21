«Локо» предлагали организовать переход Батракова в «ПСЖ», Ротенберг счел посредника мошенником

Два источника сообщили, что «ПСЖ» не делал официальных предложений по трансферу Алексея Батракова из «Локомотива».

При этом парижане интересовались игроком.

«Батраков точно был в шорт-листе «Парижа», но не более.

Некий болгарский посредник через председателя совета директоров «Локо» Юрия Нагорных предложил организовать трансфер в «ПСЖ» дороже отступных, прописанных в контракте Батракова (20 миллионов евро, 16 из которых должны были достаться клубу, а 4 – отойти стороне игрока)», – рассказал один из источников.

Он отметил, что болгарский посредник не предоставил никаких бумаг, поэтому генеральный директор «Локомотива» Борис Ротенберг «отказался подписать агентский договор, предполагая, что это мошенник».

Оба источника не смогли ответить на вопрос, как болгарский посредник вышел на связь с московским клубом. Один из них сказал, что «об этом агенте вообще никто не знает».