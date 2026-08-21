Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Локо» предлагали организовать переход Батракова в «ПСЖ», Ротенберг счел посредника мошенником

«Локо» предлагали организовать переход Батракова в «ПСЖ», Ротенберг счел посредника мошенником

21 августа, 10:27
4

Два источника сообщили, что «ПСЖ» не делал официальных предложений по трансферу Алексея Батракова из «Локомотива».

При этом парижане интересовались игроком.

«Батраков точно был в шорт-листе «Парижа», но не более.

Некий болгарский посредник через председателя совета директоров «Локо» Юрия Нагорных предложил организовать трансфер в «ПСЖ» дороже отступных, прописанных в контракте Батракова (20 миллионов евро, 16 из которых должны были достаться клубу, а 4 – отойти стороне игрока)», – рассказал один из источников.

Он отметил, что болгарский посредник не предоставил никаких бумаг, поэтому генеральный директор «Локомотива» Борис Ротенберг «отказался подписать агентский договор, предполагая, что это мошенник».

Оба источника не смогли ответить на вопрос, как болгарский посредник вышел на связь с московским клубом. Один из них сказал, что «об этом агенте вообще никто не знает».

  • Вчера 21-летний Батраков перешел в «Галатасарай».
  • В июне сообщалось, что в «ПСЖ» внимательно изучили кандидатуру хавбека и решили, что не заинтересованы в игроке подобного профиля.

Еще по теме:
Батраков забил 4 гола в ЛЧ в 3 раза быстрее Месси и в 8 раз быстрее Роналду 1
Батраков стал самым популярным российским футболистом в инстаграме* 1
«Галатасарай» определился с размером предложения по Кисляку 15
Источник: Спортс''
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Галатасарай Локомотив ПСЖ Ротенберг Борис Батраков Алексей
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
uvelkink
1787299077
Комментарий скрыт модератором
Ответить
Plyash
1787299915
Кому нужен этот фуфло , в РПЛ ещё смотрится на фоне всяких там Акронов без Дзюблы , а в ПСЖ ему мячи Хвичи подносить надо будет , и то только на тренировках . А Ротенбергу уж дюже заработать хочется , на команду ему плевать .
Ответить
FFR
1787301062
Вы, что совсем охерели, какой там ПСЖ? Если закрепится в Галатасарае, это уже будет успехом.
Ответить
Красногвардейчик
1787302394
«Локо» предлагали организовать переход Батракова в «ПСЖ», Ротенберг счел посредника мошенником ====================== Неужели Ротенбергу предлагали перевести деньги на ,,безопасный счёт,,?)))
Ответить
Главные новости
Аргентина приняла важное решение по «десятке» Месси в сборной
20:23
Кордобу назвали «невоспитанным человеком»: «На кой черт он нужен в России?»
19:53
4
Геркус назвал ответственного за результаты «Локомотива»: «Посмотрим, что он скажет»
19:42
1
Галактионов ответил на вопрос об уходе из «Локомотива» после матча с «Рубином»
19:19
2
Смородская назвала виновного в неудачах «Локомотива»: «Полностью его вина»
18:53
4
Вратарь «Андорры» хочет завершить карьеру в 25 лет после гибели футболиста «Тенерифе»
18:36
3
Бывший защитник «Спартака» сравнил цены в России и Европе: «Стало все дорого»
18:24
1
Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии: «Мое имя всегда будет с этим ассоциироваться»
18:18
5
Мостовой: «Кто такой Галактионов, вот скажите мне?»
17:43
23
Директор «Локомотива» словами из песни Высоцкого ответил на ситуацию в клубе
17:26
5
Все новости
Все новости
ВидеоСтранный предматчевый ритуал Галактионова попал на камеру
20:49
ФотоОпределился лучший игрок «Спартака» в октябре
18:50
3
Бывший защитник «Спартака» сравнил цены в России и Европе: «Стало все дорого»
18:24
1
Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» – «Рубин»: 6 ноября 2026
18:21
1
Кержаков дал прогноз на матч «Краснодар» – ЦСКА
17:58
Мостовой: «Кто такой Галактионов, вот скажите мне?»
17:43
23
Директор «Локомотива» словами из песни Высоцкого ответил на ситуацию в клубе
17:26
5
Акинфеев обратился к ЦСКА перед матчем с «Краснодаром»
17:11
2
Расписание матчей РПЛ на 6 ноября 2026
16:50
2
Смородская выступила против назначения Евсеева в «Локомотив»
16:26
9
Семак рассказал о проблемах в «Зените»
16:11
5
Байдачный сделал выбор между Дзюбой и Мостовым
15:56
7
Стало известно, кто выберет нового тренера для «Локомотива»
15:39
6
«Будет еще одно унижение»: прогноз Гурцкая на матч «Краснодар» – ЦСКА
15:29
20
Реакция Семака на слова Карпина про Глушенкова
15:15
4
«Краснодар» – ЦСКА – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 7 ноября 2026
15:00
«Ахмат» – «Родина» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 7 ноября 2026
14:58
«Факел» – «Динамо» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 7 ноября 2026
14:56
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
12
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
1
Талалаев назвал российского тренера с наибольшим международным опытом
13:40
1
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
13:26
14
Итоговый состав сборной России на матчи с Узбекистаном и Венесуэлой
13:03
6
Семак прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
12:58
Орлов опасается, что «Зенит» не победит «Ростов»
12:32
22
«Галатасарай» определился с размером предложения по Кисляку
12:24
15
Семак отреагировал на допуск российских хоккейных команд к международным турнирам
11:42
7
Бубнов предостерег «Локомотив» от назначения экс-тренера сборной России: «Он хорошо начинает и плохо заканчивает»
11:22
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+