Головин имеет лучший процент обводок в Лиге 1 в 2019 году, чем Неймар

Лига 1 опубликовала десятку футболистов с лучшим процентом удачных обводок в 2019 году. В расчет брались игроки, которые сделали не менее 15 обводок.

Возглавляет список нападающий «Амьена» Стивен Мендоса (87,5%), на втором месте – полузащитник «Монако» Александр Головин (85%), на третьем – форвард «ПСЖ» Неймар (84,2%).

Топ-10

1. Стивен Мендоса («Амьен») – 87,5%

2. Александр Головин («Монако») – 85%

3. Неймар («ПСЖ») – 84,2%

4. Бертран Траоре («Лион») – 78,3%

5. Матье Доссеви («Тулуза») – 77,8%

6. Атем Бен Арфа («Ренн») – 75%

7. Макс Градель («Тулуза») – 74,4%

8. Валентин Ронье («Нант») – 73,3%

9. Мемфис Депай («Лион») – 72,7%

10. Гаэтан Лаборде («Монпелье») – 71,4%.