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    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    Головин имеет лучший процент обводок в Лиге 1 в 2019 году, чем Неймар

    Лига 1 опубликовала десятку футболистов с лучшим процентом удачных обводок в 2019 году. В расчет брались игроки, которые сделали не менее 15 обводок.

    Возглавляет список нападающий «Амьена» Стивен Мендоса (87,5%), на втором месте – полузащитник «Монако» Александр Головин (85%), на третьем – форвард «ПСЖ» Неймар (84,2%).

    Топ-10

    1. Стивен Мендоса («Амьен») – 87,5%

    2. Александр Головин («Монако») – 85%

    3. Неймар («ПСЖ») – 84,2%

    4. Бертран Траоре («Лион») – 78,3%

    5. Матье Доссеви («Тулуза») – 77,8%

    6. Атем Бен Арфа («Ренн») – 75%

    7. Макс Градель («Тулуза») – 74,4%

    8. Валентин Ронье («Нант») – 73,3%

    9. Мемфис Депай («Лион») – 72,7%

    10. Гаэтан Лаборде («Монпелье») – 71,4%.

    Источник: Официальный сайт Лиги 1

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    Сегодня, 16:55
    Комментарии12
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      Рейтинг: +18

      roshka_1981 23 минуты назад

      Красава Головин , так держать. Еще немного и будешь на первом месте в списке.
      Странно почему Мбаппе не попал в этот список ?) Неужели он за матч так мало обводок делает ?

      0
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      Рейтинг: +2211

      Viper for CSKA 36 минут назад

      Настораживает, что на вершине рейтинга игрок Амьена. Это свидетельствует о том, что обводки - это прекрасно, но тупо брать средние показатели - бессмысленно. Необходимо рассматривать в каких обстоятельствах она была проведена. А так-то можно и на пути назад, к своим воротам обводить соперников. А то, что Головин высоким уровнем техники обладает, мы знали ещё по ЧР.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1520

      SIRIUS 2002 1 час назад

      А почему Головин должен быть хуже Неймара!
      Я знаю только в одном-театральном представлении!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +550

      Тони Монтана Б 1 час назад

      Неймар был бы в топе нырков)

      6
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      Рейтинг: +1006

      richi 1 час назад

      Но лучший то Стивен Мендоса из Амьена.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1416

      _Kesh_Suntar_ 1 час назад

      Это только статистика и все! А по уровню небо земля

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +647

      acor94 1 час назад

      А разве Неймар не в лазарете еще с прошлого года?))



      Если так, то я сделал столько же обводок, сколько Неймар в 2019.

      5
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      ...
      Рейтинг: +1137

      InterMilLano1908 > acor94 51 минуту назад

      Не он в январе 2 матча сыграл)))

      0
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      Рейтинг: +1347

      Ubuntu 1 час назад

      Молодец Сашка, ещё бы вся команда так хорошо играла

      6
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      Рейтинг: +7354

      DeStar 1 час назад

      15 обводок за матч? че не дофига ли?
      А так норм, молодец, только толку от этого 0 .

      5
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    • ...
      Рейтинг: +3794

      84aivengo 1 час назад

      кто на это будет смотреть ?

      4
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