Головин имеет лучший процент обводок в Лиге 1 в 2019 году, чем Неймар

Красава Головин , так держать. Еще немного и будешь на первом месте в списке.
Странно почему Мбаппе не попал в этот список ?) Неужели он за матч так мало обводок делает ?
Лига 1 опубликовала десятку футболистов с лучшим процентом удачных обводок в 2019 году. В расчет брались игроки, которые сделали не менее 15 обводок.
Возглавляет список нападающий «Амьена» Стивен Мендоса (87,5%), на втором месте – полузащитник «Монако» Александр Головин (85%), на третьем – форвард «ПСЖ» Неймар (84,2%).
Топ-10
1. Стивен Мендоса («Амьен») – 87,5%
2. Александр Головин («Монако») – 85%
3. Неймар («ПСЖ») – 84,2%
4. Бертран Траоре («Лион») – 78,3%
5. Матье Доссеви («Тулуза») – 77,8%
6. Атем Бен Арфа («Ренн») – 75%
7. Макс Градель («Тулуза») – 74,4%
8. Валентин Ронье («Нант») – 73,3%
9. Мемфис Депай («Лион») – 72,7%
10. Гаэтан Лаборде («Монпелье») – 71,4%.