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    Бен Арфа выступил против футбола Моуринью и Симеоне

    Полузащитник «ПСЖ» Атем Бен Арфа недоволен современным футболом. Он считает, что игра от обороны вредит зрелищности.

    «Сейчас, в современном футболе многие тренеры пытаются выстроить игру так, чтобы доставить как можно больше неудобств сопернику. А смысл футбола как раз не в том, что делают Моуринью или Симеоне. Их игра – полная противоположность Кройфа, который пропагандировал свободный стиль.

    Современный футбол не приносит того удовольствия, которое можно было получить раньше. Я больше не испытываю наслаждения от просмотра игры. Даже в чемпионате Франции мы губим футбол такой игрой», – сказал Бен Арфа.

    В текущем сезоне 30-летний француз провел 23 матча в Лиге 1, в которых отметился одной результативной передачей.

    Источник: Goal.com

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    06.04.2017 10:16
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 6 апреля 2017, 15:33

      Ух,что делает с футболистом почти вечное сиденье в важных матчах на лавке .Осмыслять жизнь начинает, того и гляди философом марксистского толка станет,почему то когда играл у Пюэла в прошлом сезоне и забивал ,и отдавал пачками,его не волновало,что Пюэль от печки пляшет,наверное времени не было философствовать.Я вообще никогда не понимал разговоров о футболе и антифутболе ,по моему эту сказку про антифутбол придумали не удачники.Я тоже не люблю некоторые команды ,которые играют только на 1-0 и к воротам подходят полтора раза за тайм,но я понимаю,что в футболе каждый играет в тот футбол,который приносит ему результат , чем больше эта команда которая играет на 1-0 будет выигрывать,тем больше будет таких команд,таким образом только обыгрывая эти команды от них можно избавится естественным путем.P.S. я никогда не считал команды Моуринью,Симеоне,Бердыева закрытыми командами.

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      Рейтинг: +581

      Чеба 6 апреля 2017, 12:18

      Люблю когда много голов и игра от ножа!!!!!

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      Рейтинг: +2141

      diadushka 6 апреля 2017, 12:09

      насчет Моура еще можно поспорить, но симеоне играет в конкретный антифутбол, зрелище 0 когда вся команда в своей штрафной! а потом в игре с каким-нибудь Леганесом или Алавесом забьют им 3-4 гола и бьют себя в грудь, мол вы не правы, мы в атакующий футбол играем, хотя смотреть тошно на их игру

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 > diadushka 6 апреля 2017, 15:50

      Голы,атаки это всем нравится,но по моему это только часть футбола,я вообще футбол больше всего люблю за его драйв,и эмоции,а чего чего ,но этого добра у Семионе хватает с избытком,некоторые концовки матчей,это прям рок.концерты.Я например не люблю Почеттино,потому,что у него нет энергетики ,которая необходима чтобы выигрывать что нибудь серьезное.Не могу получать удовольствие от его никакого Тоттенхэма.

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 6 апреля 2017, 11:18

      кому то и такой футбол приносит удовольствие...

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