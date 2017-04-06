Бен Арфа выступил против футбола Моуринью и Симеоне

Полузащитник «ПСЖ» Атем Бен Арфа недоволен современным футболом. Он считает, что игра от обороны вредит зрелищности.

«Сейчас, в современном футболе многие тренеры пытаются выстроить игру так, чтобы доставить как можно больше неудобств сопернику. А смысл футбола как раз не в том, что делают Моуринью или Симеоне. Их игра – полная противоположность Кройфа, который пропагандировал свободный стиль.

Современный футбол не приносит того удовольствия, которое можно было получить раньше. Я больше не испытываю наслаждения от просмотра игры. Даже в чемпионате Франции мы губим футбол такой игрой», – сказал Бен Арфа.

В текущем сезоне 30-летний француз провел 23 матча в Лиге 1, в которых отметился одной результативной передачей.