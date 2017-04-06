Бен Арфа выступил против футбола Моуринью и Симеоне

Ух,что делает с футболистом почти вечное сиденье в важных матчах на лавке .Осмыслять жизнь начинает, того и гляди философом марксистского толка станет,почему то когда играл у Пюэла в прошлом сезоне и забивал ,и отдавал пачками,его не волновало,что Пюэль от печки пляшет,наверное времени не было философствовать.Я вообще никогда не понимал разговоров о футболе и антифутболе ,по моему эту сказку про антифутбол придумали не удачники.Я тоже не люблю некоторые команды ,которые играют только на 1-0 и к воротам подходят полтора раза за тайм,но я понимаю,что в футболе каждый играет в тот футбол,который приносит ему результат , чем больше эта команда которая играет на 1-0 будет выигрывать,тем больше будет таких команд,таким образом только обыгрывая эти команды от них можно избавится естественным путем.P.S. я никогда не считал команды Моуринью,Симеоне,Бердыева закрытыми командами.
Полузащитник «ПСЖ» Атем Бен Арфа недоволен современным футболом. Он считает, что игра от обороны вредит зрелищности.
«Сейчас, в современном футболе многие тренеры пытаются выстроить игру так, чтобы доставить как можно больше неудобств сопернику. А смысл футбола как раз не в том, что делают Моуринью или Симеоне. Их игра – полная противоположность Кройфа, который пропагандировал свободный стиль.
Современный футбол не приносит того удовольствия, которое можно было получить раньше. Я больше не испытываю наслаждения от просмотра игры. Даже в чемпионате Франции мы губим футбол такой игрой», – сказал Бен Арфа.
В текущем сезоне 30-летний француз провел 23 матча в Лиге 1, в которых отметился одной результативной передачей.