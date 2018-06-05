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    «Рубин» в числе претендентов на хавбека «ПСЖ» Бен Арфа

    «Рубин» заинтересован в подписании контракта с полузащитником «ПСЖ» Атемом Бен Арфа.

    Кроме казанцев в число претендентов на 31-летнего футболиста входят еще 11 клубов: киевское «Динамо», «Тигрес», «Фламенго», «Фенербахче», «Бешикташ», «Лион», «Ренн», «Севилья», «Бетис», «Валенсия» и «Вильярреал».

    Сам француз, договор которого с парижанами истечет 30 июня, хочет продолжить выступления в Лиге 1 или перебраться в соседнюю Испанию.

    Хавбек не играл с апреля 2017 года, потому что не входил в планы тренерского штаба «ПСЖ». При этом Бен Арфа не спешил переходить в другой клуб, предпочитая получать зарплату в размере 6 миллионов по контракту с парижанами.

    Источник: le10sport

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    05.06.2018 17:44
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 5 июня 2018, 22:45

      Слишком широк круг претендентов. Рубину здесь ничего не светит.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 июня 2018, 19:33

      они ни за что не потянут его зарплату, да и у него выбор широк для продолжения карьеры.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3437

      FRZZ 5 июня 2018, 18:18

      «Рубин» в числе претендентов??? У Рубина появились деньги?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 5 июня 2018, 18:14

      скорее в условный Амьен.....

      0
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      Рейтинг: +102

      Shogun 5 июня 2018, 17:58

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Смешно идти к бомжам

      -40
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      Рейтинг: +380

      Гуус > Shogun 5 июня 2018, 18:27

      ну да. зачем идти в зенит!

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 5 июня 2018, 17:54

      "зарплату в размере 6 миллионов по контракту с парижанами."
      Татарам-даром.

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