«Рубин» в числе претендентов на хавбека «ПСЖ» Бен Арфа

«Рубин» заинтересован в подписании контракта с полузащитником «ПСЖ» Атемом Бен Арфа.

Кроме казанцев в число претендентов на 31-летнего футболиста входят еще 11 клубов: киевское «Динамо», «Тигрес», «Фламенго», «Фенербахче», «Бешикташ», «Лион», «Ренн», «Севилья», «Бетис», «Валенсия» и «Вильярреал».

Сам француз, договор которого с парижанами истечет 30 июня, хочет продолжить выступления в Лиге 1 или перебраться в соседнюю Испанию.

Хавбек не играл с апреля 2017 года, потому что не входил в планы тренерского штаба «ПСЖ». При этом Бен Арфа не спешил переходить в другой клуб, предпочитая получать зарплату в размере 6 миллионов по контракту с парижанами.