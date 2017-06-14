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    Бен Арфа хочет получить от «ПСЖ» неустойку за разрыв контракта

    В текущее межсезонье «ПСЖ» планирует продать полузащитника Атема Бен Арфа, сообщает Le Parisien. Футболист выступает против этого, и не собирается разрывать контракт с парижанами по обоюдному согласию. В качестве компенсации он требует за расторжение договора выплатить ему годовую зарплату за следующий сезон, которая составляет 6 миллионов евро.

    Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до 2018 года, он перешел в Париж прошлым летом на правах свободного агента.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.06.2017 11:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24829

      dok66 14 июня 2017, 16:01

      Он вообще практически не играл . Респект агенту , что так удачно пристроил .

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      Рейтинг: +352

      mauxa 14 июня 2017, 12:01

      Бомбардир, читай хоть что пишешь... Продажа футболиста и разрыв контракта по обоюдному согласию разные вещи.
      При продаже Бен Арфа ничего не сделает.
      При разрыве по обоюдному согласию он может отказаться.
      А вот при разрыве контракта в одностороннем порядке, он может уже требовать деньги.

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