Бен Арфа хочет получить от «ПСЖ» неустойку за разрыв контракта

В текущее межсезонье «ПСЖ» планирует продать полузащитника Атема Бен Арфа, сообщает Le Parisien. Футболист выступает против этого, и не собирается разрывать контракт с парижанами по обоюдному согласию. В качестве компенсации он требует за расторжение договора выплатить ему годовую зарплату за следующий сезон, которая составляет 6 миллионов евро.

Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до 2018 года, он перешел в Париж прошлым летом на правах свободного агента.