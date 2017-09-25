Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «ПСЖ» летом выставил на трансфер восьмерых игроков, чтобы избежать исключения из Лиги чемпионов из-за финансового фэйр-плей

    УЕФА под давлением «Баварии», «Ювентуса» и «Реала» пообещал летом исключить «ПСЖ» из Лиги чемпионов в случае несоответствия клубом правилам финансового фэйр-плей. Это вызвало тревогу парижском клубе и заставило его президента Нассера ​​Аль-Хелаифи связаться с представителями восьми игроков команды, чтобы попытаться продать их.

    Таким образом в течение 48 часов спортивный директор «ПСЖ» Жан-Клод Блан выставил на трансфер защитников Сержа Орье и Тиаго Силву, а также полузащитников Анхеля Ди Марию, Хавьера Пасторе, Блейза Матюиди, Лукаса Моуру, Юлиана Дракслера и Атема Бен Арфа.

    В результате лишь Матюиди и Орье покинули клуб. Первый перебрался в «Ювентус» за 20 миллионов евро, второй был куплен «Тоттенхэмом» за 25 миллионов.

    Напомним, в минувшее трансферное окно «ПСЖ» приобрел у «Барселоны» нападающего Неймара за 222 миллиона евро, что и повлекло за собой проблемы с финансовым фэйр-плей.

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.09.2017 17:27
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 25 сентября 2017, 22:52

      Иза одного неймара столько игроков хороших жесть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 25 сентября 2017, 22:50

      Исключать из Лиги чемпионов, когда она уже заканчивается. Это просто гениально!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 25 сентября 2017, 19:46

      Бразильский семена начала зеленеет,а остальные семена стали пустышкой.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +546

      Nayturs 25 сентября 2017, 18:47

      Эх шейхи недогадливые, им надо купить клуб из Лихтенштейна, этим клубом купить всех этих игроков и отдать в аренду в ПСЖ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 25 сентября 2017, 18:39

      не прошла коррупция..сколько же не приятелей вы заимеете..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +157

      Ali77 25 сентября 2017, 18:12

      В итоге в команде останется один Неймар)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 25 сентября 2017, 17:55

      столько классных игроков ради одного петрушки из Бразилии

      12
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 25 сентября 2017, 17:33

      судорожные метания....

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11