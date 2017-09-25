«ПСЖ» летом выставил на трансфер восьмерых игроков, чтобы избежать исключения из Лиги чемпионов из-за финансового фэйр-плей

УЕФА под давлением «Баварии», «Ювентуса» и «Реала» пообещал летом исключить «ПСЖ» из Лиги чемпионов в случае несоответствия клубом правилам финансового фэйр-плей. Это вызвало тревогу парижском клубе и заставило его президента Нассера ​​Аль-Хелаифи связаться с представителями восьми игроков команды, чтобы попытаться продать их.

Таким образом в течение 48 часов спортивный директор «ПСЖ» Жан-Клод Блан выставил на трансфер защитников Сержа Орье и Тиаго Силву, а также полузащитников Анхеля Ди Марию, Хавьера Пасторе, Блейза Матюиди, Лукаса Моуру, Юлиана Дракслера и Атема Бен Арфа.

В результате лишь Матюиди и Орье покинули клуб. Первый перебрался в «Ювентус» за 20 миллионов евро, второй был куплен «Тоттенхэмом» за 25 миллионов.

Напомним, в минувшее трансферное окно «ПСЖ» приобрел у «Барселоны» нападающего Неймара за 222 миллиона евро, что и повлекло за собой проблемы с финансовым фэйр-плей.