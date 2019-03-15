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    Бен Арфа: «Ренну» не хватило опыта в противостоянии с «Арсеналом»

    Полузащитник «Ренна» Атем Бен Арфа объяснил причины вылета команды из Лиги Европы.

    Французский клуб вылетел в 1/8 финала турнира от лондонского «Арсенала» (0:3).

    «Мы разочарованы, но также не забываем и о позитивных моментах – болельщиках, следовавших за нами по всей Европе, безумии, которое творилось в городе.

    Мы плохо начали игру, нам не удавалось держать мяч, из-за чего на наши ворота начали накатывать волны атак «Арсенала». Вылет из турнира раздражает, потому что во втором тайме у нас были моменты, чтобы забить и перевести матч как минимум в дополнительное время.

    Физически мы чувствовали себя хорошо, но нам не хватило опыта выступления на таком уровне. Наверное, именно из-за этого начало матча оказалось для нас настолько сложным. Но мы учимся и помним о позитивных моментах. Хотим поблагодарить болельщиков и надеемся, что в следующем году «Ренн» продолжит выступать в еврокубках и сможет пройти еще дальше», – заявил футболист.

    • Первая встреча завершилась победой «Ренна» со счетом 3:1.
    • «Ренн» – восьмая команда Лиги 1.

    Источник: L'Équipe

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    15.03.2019 10:58
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