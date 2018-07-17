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    Бен Арфа: «Стиль игры Франции – довольно уродливый»

    Бывший полузащитник сборной Франции Атем Бен Арфа остался недоволен стилем игры национальной команды на завершившимся в России чемпионате мира-2018.

    «Конечно, я рад победе сборной Франции. Это правда.

    Было заметно, что футболисты полностью отдали себя команде. Это хорошо и для тренерского штаба Дидье Дешама, и для футболистов, и для команды. Они были последовательными и разумными до самого конца. Это порадует болельщиков сборной Франции, они имеют право на счастье.

    Но у меня есть простой вопрос: действительно ли довольны поклонники команды? Я знаю, что во время общего ликования мои слова могут показаться шокирующими.

    Но я не хочу скрывать: стиль игры сборной Франции был довольно уродливым. Я готов признать, что результат достигнут, значит он был эффективен. Но я не уверен, что такой стиль гарантирует нам легкую жизнь в квалификации Евро-2020», – заявил Бен Арфа .

    Финальный матч чемпионата мира-2018 Франция – Хорватия завершился со счетом 4:2.

    Источник: Francefootball

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    17.07.2018 08:32
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 18 июля 2018, 11:35

      Слишком уж сгущает краски этот Арфа. Не все так плохо у сборной Франции и подбор классный игроков подтверждает это.

      1
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      Рейтинг: +24367

      DOCTOR PENALTY 17 июля 2018, 10:50

      Франция чемпион! Хватит уж тявкать!

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 июля 2018, 10:50

      как говориться победителей не судят, у сборной Португалии на Евро-2016 вообще не игра а недоразумение было но главное они вошли в историю как победители а стиль и игра мало кого волнует после триумфа.

      8
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      Рейтинг: +385

      VOLK83 17 июля 2018, 10:28

      Самый интересный матч на мой взгляд Испания - Португалия. Но увы, никто из них не дошел до финала! А касаемо Франции....., из четверки команд Англия, Бельгия, Франция и Хорватия любой мог стать чемпионом. В футболе как и в любой игре есть доля везения. В этот раз повезло Франции.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +12409

      Вомбат 17 июля 2018, 09:11

      Не обращайте внимания на высеры Бен-Арфы. Он все время поливает сборную своей страны с тех пор, как его перестали вызывать. Конечно, он жертва травм, но это не делает его критику объективной.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1292

      каа 17 июля 2018, 09:06

      А по мне , игра Франции довольно таки яркая.. есть все - индивидуальное мастерство, супер скорость (когда надо), разрезающие пасы ... а главное, при всем при этом, есть идея...мысль...
      Заслуженное чемпионство...

      6
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      Рейтинг: +12115

      BRO_football 17 июля 2018, 09:00

      Ну так и у Хорватии уродливый. Каждый матч плей-офф тянуть к ничьей, чтобы потом как-нибудь обыграть соперника в серии пенальти - это нормально?

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 17 июля 2018, 09:00

      Уже мы не раз отмечали, что романтизм в игре сменил прагматизм в достижении результата. Яркой игры на протяжении всего чемпионата никто не показал.

      4
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      Рейтинг: +211

      ArmeeC1018 17 июля 2018, 08:58

      что есть, то есть, они чемпионы и на всю историю останутся ими, какое еще может быть обсуждение...

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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 17 июля 2018, 08:57

      Уж если Франция уродлива, то на что тогда похожи Греция-2004 или Португалия-2016?
      Каждая команда играет, как умеет. Если что и уродливо, то VAR.

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