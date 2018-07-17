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Бен Арфа: «Стиль игры Франции – довольно уродливый»

17 июля 2018, 08:32
12

Бывший полузащитник сборной Франции Атем Бен Арфа остался недоволен стилем игры национальной команды на завершившимся в России чемпионате мира-2018.

«Конечно, я рад победе сборной Франции. Это правда.

Было заметно, что футболисты полностью отдали себя команде. Это хорошо и для тренерского штаба Дидье Дешама, и для футболистов, и для команды. Они были последовательными и разумными до самого конца. Это порадует болельщиков сборной Франции, они имеют право на счастье.

Но у меня есть простой вопрос: действительно ли довольны поклонники команды? Я знаю, что во время общего ликования мои слова могут показаться шокирующими.

Но я не хочу скрывать: стиль игры сборной Франции был довольно уродливым. Я готов признать, что результат достигнут, значит он был эффективен. Но я не уверен, что такой стиль гарантирует нам легкую жизнь в квалификации Евро-2020», – заявил Бен Арфа .

Финальный матч чемпионата мира-2018 Франция – Хорватия завершился со счетом 4:2.

Источник: Francefootball
Чемпионат мира Франция Бен Арфа Атем
Комментарии (12)
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Cules2013
1531805839
Со словом "уродливый" не соглашусь, а вот что футбол не чемпионский в классическом понимании, не "ух ты", и что могут быть проблемы дальше, пожалуй, что так и есть.
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Garrincha58
1531806448
а если по делу то никто не показывал чемпионскую игру так были отдельные матчи у хорватов и бельгийцев даже Уругвай с Португалией сыграл намного лучше чем нынешние чемпионы а французы сыграли четко и эффективно значит теперь достаточно так играть чтобы стать чемпионами мира как говорится цель оправдывает средства
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Danish Dynamite
1531807051
Уж если Франция уродлива, то на что тогда похожи Греция-2004 или Португалия-2016? Каждая команда играет, как умеет. Если что и уродливо, то VAR.
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Рубик Докоян
1531807243
Уже мы не раз отмечали, что романтизм в игре сменил прагматизм в достижении результата. Яркой игры на протяжении всего чемпионата никто не показал.
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BRO_football
1531807253
Ну так и у Хорватии уродливый. Каждый матч плей-офф тянуть к ничьей, чтобы потом как-нибудь обыграть соперника в серии пенальти - это нормально?
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каа
1531807614
А по мне , игра Франции довольно таки яркая.. есть все - индивидуальное мастерство, супер скорость (когда надо), разрезающие пасы ... а главное, при всем при этом, есть идея...мысль... Заслуженное чемпионство...
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Вомбат
1531807886
Не обращайте внимания на высеры Бен-Арфы. Он все время поливает сборную своей страны с тех пор, как его перестали вызывать. Конечно, он жертва травм, но это не делает его критику объективной.
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VOLK83
1531812499
Самый интересный матч на мой взгляд Испания - Португалия. Но увы, никто из них не дошел до финала! А касаемо Франции....., из четверки команд Англия, Бельгия, Франция и Хорватия любой мог стать чемпионом. В футболе как и в любой игре есть доля везения. В этот раз повезло Франции.
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OfaZavr
1531813820
как говориться победителей не судят, у сборной Португалии на Евро-2016 вообще не игра а недоразумение было но главное они вошли в историю как победители а стиль и игра мало кого волнует после триумфа.
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DOCTOR PENALTY
1531813829
Франция чемпион! Хватит уж тявкать!
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