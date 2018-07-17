Бен Арфа: «Стиль игры Франции – довольно уродливый»

Бывший полузащитник сборной Франции Атем Бен Арфа остался недоволен стилем игры национальной команды на завершившимся в России чемпионате мира-2018.

«Конечно, я рад победе сборной Франции. Это правда.

Было заметно, что футболисты полностью отдали себя команде. Это хорошо и для тренерского штаба Дидье Дешама, и для футболистов, и для команды. Они были последовательными и разумными до самого конца. Это порадует болельщиков сборной Франции, они имеют право на счастье.

Но у меня есть простой вопрос: действительно ли довольны поклонники команды? Я знаю, что во время общего ликования мои слова могут показаться шокирующими.

Но я не хочу скрывать: стиль игры сборной Франции был довольно уродливым. Я готов признать, что результат достигнут, значит он был эффективен. Но я не уверен, что такой стиль гарантирует нам легкую жизнь в квалификации Евро-2020», – заявил Бен Арфа .

Финальный матч чемпионата мира-2018 Франция – Хорватия завершился со счетом 4:2.