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    Кубок французской лиги. Сын Тюрама выбил «ПСЖ», реализовав пенальти в добавленное время

    Встреча 1/4 финала Кубка французской лиги «ПСЖ»«Генгам» завершилась победой гостей со счетом 2:1.

    В составе хозяев забил Неймар, за гостей – Йени Нгбакото и Маркус Тюрам, сын чемпиона мира-1998 Лилиана. Команда Томаса Тухеля завершила выступление на турнире, потерпев первое поражение в сезона во внутренних соревнованиях.

    Гол Самэуля Калу принес «Бордо» победу над «Гавром» в параллельной встрече.

    Франция. Кубок лиги. 1/4 финала.

    ПСЖ – Генгам – 1:2 (0:0)

    Голы: 1:0 – Неймар, 63; 1:1 – Нгбакото, 81 (с пенальти); 1:2 – Тюрам, 90+3 (с пенальти).

    Бордо – Гавр – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – 70.

    Результаты Кубка французской лиги

    Календарь Кубка французской лиги

    Источник: Бомбардир

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