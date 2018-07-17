Кубок французской лиги. Сын Тюрама выбил «ПСЖ», реализовав пенальти в добавленное время

Встреча 1/4 финала Кубка французской лиги «ПСЖ» – «Генгам» завершилась победой гостей со счетом 2:1.
В составе хозяев забил Неймар, за гостей – Йени Нгбакото и Маркус Тюрам, сын чемпиона мира-1998 Лилиана. Команда Томаса Тухеля завершила выступление на турнире, потерпев первое поражение в сезона во внутренних соревнованиях.
Гол Самэуля Калу принес «Бордо» победу над «Гавром» в параллельной встрече.
Франция. Кубок лиги. 1/4 финала.
Голы: 1:0 – Неймар, 63; 1:1 – Нгбакото, 81 (с пенальти); 1:2 – Тюрам, 90+3 (с пенальти).
Гол: 1:0 – 70.
Результаты Кубка французской лиги