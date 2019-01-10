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    16 голов «Манчестер Сити» в двух матчах – больше, чем у шести клубов РПЛ после 17-ти туров

    «Манчестер Сити» со счетом 9:0 обыграл «Бертон Альбион» в полуфинале Кубка английской лиги.

    С учетом победы над «Ротерхэмом» (7:0, 1/32 Кубка) количество голов «горожан» в последних двух матчах составило 16.

    Это больше, чем у «Анжи» (9), «Крыльев Советов» (10), «Енисея» (11), «Уфы» (12), «Ростова» (14) и «Ахмата» (15) в первом круге российской Премьер-лиги. У «Динамо» в первой половине сезона 16 забитых мячей.

    Напомним, результативность манчестерского клуба 7+ в двух играх подряд – лучший показатель в английской футболе за 51 год.

    Турнирная таблица чемпионата России

    Источник: Бомбардир

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    10.01.2019 00:46
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 10 января 2019, 10:50

      12 игр, 1 гол Заболотный нападающий! А вам слабо? У русских есть свои рекорды

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 10 января 2019, 09:15

      Если бы эти клубы играли с командами ПФЛ, то забили бы больше.

      1
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      Рейтинг: +37

      Russisch Schwein 10 января 2019, 01:21

      Да это вообще не показатель. Играли с дворовыми командами.

      3
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      Рейтинг: +8833

      vladik12 10 января 2019, 01:12

      Это приговор РПЛ.

      -2
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > vladik12 25 января 2019, 00:56

      С дворовой командой и Уфа могла 9 накидать

      -1
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      Рейтинг: +8833

      vladik12 > Татарин за ЦСКА 25 января 2019, 06:11

      Далеко не любая команда РПЛ обыграет команду английской Лиги 1, уверен в этом.

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > vladik12 25 января 2019, 12:22

      С чего ты взял,что в английская лига называется Лига 1???

      -1
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      Рейтинг: +8833

      vladik12 > Татарин за ЦСКА 25 января 2019, 12:28

      Она так называется, вот с этого и взял. Дальше ЦСКА твои футбольные интересы не распространяются?)

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > vladik12 25 января 2019, 12:42

      Ты олень чели???Лига 1-это чемпионат Франции))))

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      Рейтинг: +8833

      vladik12 > Татарин за ЦСКА 25 января 2019, 12:49

      И он тоже Лига 1.

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > vladik12 25 января 2019, 12:50

      ну ты конечно олеееень))))

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      Рейтинг: +8833

      vladik12 > Татарин за ЦСКА 25 января 2019, 12:51

      Пусть так.

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