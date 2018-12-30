Кубок Испании. «Реал» разгромил «Леганес», Рамос забил 100-й гол в карьере

«Реал» одержал победу 3:0 над «Леганесом» в первом матче 1/8 финала Кубка Испании.

Голы на счету Серхио Рамоса, Лукаса Васкеса и Винисиуса Жуниора. Для 32-летнего Рамоса мяч стал 100-м в карьере – три он забил за «Севилью», 80 за королевский клуб и 17 – за сборную Испании.

Полузащитник Иско на 71-й минуте заменил Васкеса. Перед матчем он лайкнул в твиттере запись болельщика с критикой в адрес Сантьяго Солари. Информация о конфликте между главным тренером и футболистом появилась в декабре.

Ответная встреча состоится 16-го января.

Испания. Кубок. 1/8 финала. Первый матч.

Реал – Леганес – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Рамос, 44 (с пенальти); 2:0 – Васкес, 68; 3:0 – Винисиус, 77.

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