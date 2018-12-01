Marca: Солари недоволен формой Иско. Игрок не пожал тренеру руку после матча

24-го ноября «Реал» в матче 13-го тура Примеры уступил «Эйбару» со счетом 0:3.

Полузащитник Иско, вышедший на поле на 63-й минуте, после финального свистка не пожал руку главному тренеру Сантьяго Солари. Позже испанец не вошел в заявку сливочных на матч 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Ромы» (0:2).

По данным Marca, у 26-летнего футболиста сборной Испании конфликт с главным тренером. Солари считает, что игрок находится в плохой форме.

Сообщалось, что в виду возможного ухода Иско за ним следят «Тоттенхэм», «Челси» и «Манчестер Сити».