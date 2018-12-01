Marca: Солари недоволен формой Иско. Игрок не пожал тренеру руку после матча

Мужики вы в курсе что всем женщинам нравятся подкачанные с рельефным телом и с прессом вместо пивного пуза мужчины. Недавно решил измениться и стать таким, но лень, привычки, нехватка времени мне мешали, но тут друг посоветовал уникальный пояс который изменил мою жизнь. После первой недели я увидел результат, а уже через две не узнал себя: ушел пивной живот, проступили кубики, подкачал руки и спину и скинул 4кг., а главное ничего делать не нужно, надел и включил и все без диет и спортзала. На днях купил пояс девушке, чтоб держала себя в форме, классная штука советую всем, вот о нем уже и блогах пишут ---- http://clc.am/YIfFCw
24-го ноября «Реал» в матче 13-го тура Примеры уступил «Эйбару» со счетом 0:3.
Полузащитник Иско, вышедший на поле на 63-й минуте, после финального свистка не пожал руку главному тренеру Сантьяго Солари. Позже испанец не вошел в заявку сливочных на матч 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Ромы» (0:2).
По данным Marca, у 26-летнего футболиста сборной Испании конфликт с главным тренером. Солари считает, что игрок находится в плохой форме.
Сообщалось, что в виду возможного ухода Иско за ним следят «Тоттенхэм», «Челси» и «Манчестер Сити».