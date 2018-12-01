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    • Marca: Солари недоволен формой Иско. Игрок не пожал тренеру руку после матча

    Marca: Солари недоволен формой Иско. Игрок не пожал тренеру руку после матча

    24-го ноября «Реал» в матче 13-го тура Примеры уступил «Эйбару» со счетом 0:3.

    Полузащитник Иско, вышедший на поле на 63-й минуте, после финального свистка не пожал руку главному тренеру Сантьяго Солари. Позже испанец не вошел в заявку сливочных на матч 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Ромы» (0:2).

    По данным Marca, у 26-летнего футболиста сборной Испании конфликт с главным тренером. Солари считает, что игрок находится в плохой форме.

    Сообщалось, что в виду возможного ухода Иско за ним следят «Тоттенхэм», «Челси» и «Манчестер Сити».

    Источник: Marca

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    01.12.2018 14:20
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    Комментарии5
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      Рейтинг: -13

      gnatovroma 1 декабря 2018, 18:06

      Мужики вы в курсе что всем женщинам нравятся подкачанные с рельефным телом и с прессом вместо пивного пуза мужчины. Недавно решил измениться и стать таким, но лень, привычки, нехватка времени мне мешали, но тут друг посоветовал уникальный пояс который изменил мою жизнь. После первой недели я увидел результат, а уже через две не узнал себя: ушел пивной живот, проступили кубики, подкачал руки и спину и скинул 4кг., а главное ничего делать не нужно, надел и включил и все без диет и спортзала. На днях купил пояс девушке, чтоб держала себя в форме, классная штука советую всем, вот о нем уже и блогах пишут ---- http://clc.am/YIfFCw

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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 1 декабря 2018, 15:06

      А Путин Трампу не пожал. Ну и что?

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      Рейтинг: +1608

      koli4ka 1 декабря 2018, 15:02

      Придется Иско,на зло кондуктору,да огородами,да в Барселону пробираться...

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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 1 декабря 2018, 14:23

      вот и развалился Реал, не зря Зидан свалил, знал ведь что так будет

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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 > Masteralex 1 декабря 2018, 15:11

      Не только Зидан. А Роник в Юве.

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