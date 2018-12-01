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    • «Тоттенхэм», «Челси» и «Манчестер Сити» следят за ситуацией с Иско. Отступные за футболиста – 700 миллионов

    «Тоттенхэм», «Челси» и «Манчестер Сити» следят за ситуацией с Иско. Отступные за футболиста – 700 миллионов

    Полузащитник «Реала» Иско может продолжить карьеру в АПЛ. По информации Mirror, «Челси», «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити» следят за ситуаций футболиста в клубе.

    После матча 13-го тура Примеры с «Эйбаром» (0:3) Иско не пожал руку главному тренеру Сантьяго Солари. Позднее хавбек не попал в состав команды на игру Лиги чемпионов с «Ромой» (2:0).

    Ранее сообщалось, что футболист хочет покинуть «Реал».

    В этом сезоне Иско провел в Примере девять матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.

    Источник: Mirror

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    01.12.2018 10:37
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +4631

      Catastrofa 4 декабря 2018, 05:32

      Отступные 700 , значит не надо ссориться с тренером , ибо играть в клубе придется как минимум до истечения контракта .

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1532

      starche 2 декабря 2018, 10:01

      Бредовые отступные, даже не смешно.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +101393

      zigbert 1 декабря 2018, 15:04

      Никто такие деньги платить не будет.

      2
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 1 декабря 2018, 13:41

      700 миллионов . . .
      То есть продавать не особо хотят

      0
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      Рейтинг: +1608

      koli4ka 1 декабря 2018, 11:41

      За такие деньги только,что последить и остаётся...

      0
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      Рейтинг: +14468

      Skull_Boy 1 декабря 2018, 10:41

      Отступные 700, а на практике потолок 50

      2
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