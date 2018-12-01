«Тоттенхэм», «Челси» и «Манчестер Сити» следят за ситуацией с Иско. Отступные за футболиста – 700 миллионов

Полузащитник «Реала» Иско может продолжить карьеру в АПЛ. По информации Mirror, «Челси», «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити» следят за ситуаций футболиста в клубе.

После матча 13-го тура Примеры с «Эйбаром» (0:3) Иско не пожал руку главному тренеру Сантьяго Солари. Позднее хавбек не попал в состав команды на игру Лиги чемпионов с «Ромой» (2:0).

Ранее сообщалось, что футболист хочет покинуть «Реал».

В этом сезоне Иско провел в Примере девять матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.