Болельщик твитнул «Солари скорее поставит в состав себя самого, чем Иско». Испанец лайкнул пост

«Реал» объявил стартовый состав на матч 1/8 финала Кубка Испании с «Леганесом».

Полузащитник Иско остался в запасе – на его позиции сыграет Даниэль Себальос. Прежде Иско лайкнул в твиттере запись пользователя @iepanos.

«В составе Дани Себальос. Каземиро сейчас не в форме, а Солари скорее поставит в стартовый состав себя самого, завершившего карьеру двадцать лет назад, чем Иско», – написал болельщик.

В декабре издание Marca сообщило о конфликте между Солари и Иско. Считается, что 42-летний специалист недоволен формой игрока сборной Испании.

Матч пройдет на «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 23:30 по московскому времени. За его событиями можно будет следить здесь.