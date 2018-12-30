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    Болельщик твитнул «Солари скорее поставит в состав себя самого, чем Иско». Испанец лайкнул пост

    «Реал» объявил стартовый состав на матч 1/8 финала Кубка Испании с «Леганесом».

    Полузащитник Иско остался в запасе – на его позиции сыграет Даниэль Себальос. Прежде Иско лайкнул в твиттере запись пользователя @iepanos.

    «В составе Дани Себальос. Каземиро сейчас не в форме, а Солари скорее поставит в стартовый состав себя самого, завершившего карьеру двадцать лет назад, чем Иско», – написал болельщик.

    В декабре издание Marca сообщило о конфликте между Солари и Иско. Считается, что 42-летний специалист недоволен формой игрока сборной Испании.

    Матч пройдет на «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 23:30 по московскому времени. За его событиями можно будет следить здесь.

    Источник: AS

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    Сегодня, 23:16
    Комментарии3
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      Рейтинг: +355

      kvm5 11 минут назад

      болельщик прав

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3096

      Skull_Boy 25 минут назад

      Да ваш Иско мешок мешком, да им сам Солари сыграет не хуже, чем сейчас этот распиаренный

      0
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      Рейтинг: +2029

      Chesn0k 27 минут назад

      сначала лайкает критику тренера, а потом окажется, что изменял жене в бане

      0
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