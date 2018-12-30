Болельщик твитнул «Солари скорее поставит в состав себя самого, чем Иско». Испанец лайкнул пост

болельщик прав
«Реал» объявил стартовый состав на матч 1/8 финала Кубка Испании с «Леганесом».
Полузащитник Иско остался в запасе – на его позиции сыграет Даниэль Себальос. Прежде Иско лайкнул в твиттере запись пользователя @iepanos.
«В составе Дани Себальос. Каземиро сейчас не в форме, а Солари скорее поставит в стартовый состав себя самого, завершившего карьеру двадцать лет назад, чем Иско», – написал болельщик.
В декабре издание Marca сообщило о конфликте между Солари и Иско. Считается, что 42-летний специалист недоволен формой игрока сборной Испании.
Матч пройдет на «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 23:30 по московскому времени. За его событиями можно будет следить здесь.
¡Nuestro once inicial para enfrentarnos al @CDLeganes!#RMCopa | #HalaMadrid pic.twitter.com/zklkKktCxi— Real Madrid C.F. (@realmadrid) 9 января 2019 г.