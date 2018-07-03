Главная семья чемпионата мира. В футбол играла даже мама

Она воспитала детей на собственном примере.

«В Россию нужно было везти Наинголлана!» – резко отвечает мне бельгийский болельщик перед матчем с Тунисом о проблемах своей сборной. На ЧМ-2018 бельгийцы не взяли одного из главных полузащитников страны, но все равно претендует на победу. В семье Азаров может случиться двойная радость: на турнир приехали братья Эден и Торган.

В 2014 году ганец Кевин-Принс Боатенг выходил против немца Джерома Боатенга, а братья Айю и Туре бились за африканский континент. Спустя четыре года на чемпионат мира снова попали два брата-футболиста топ-уровня. «Здесь нет никакой негативной стороны. Очень классно, что двое братьев играют за одну команду», – продолжает фанат.

«У меня есть одна любимая история, – подхватывает еще один болельщик из компании. – Когда Эден только начинал превращаться в большого игрока, его заменили в перерыве товарищеского матча с Турцией в 2010 году, и он прямо в раздевалке съел гамбургер. Думаю, это отображает дух нашей страны».

***

Семья Азаров – уникальна: почти все ее члены – бывшие или нынешние футболисты. Этот тот случай, когда даже мама играла в футбол на профессиональном уровне и на протяжении шести лет становилась лучшим бомбардиром в женской лиге. Карин полюбила футбол лишь из-за гамбургеров, которые покупал ей отец после матчей.

На третьем месяце беременности она ушла из спорта, а потом стала учителем физкультуры. Ее муж Тьерри поступил аналогично: бросил полупрофессиональное увлечение футболом, устроился на работу обычным физруком и занялся воспитанием детей.

Гены не дали сбой ни разу: все четверо сыновей стали профессиональными футболистами. Торган разрывает немецкие поля в составе менхенгладбахской «Боруссии», Эден давно стал королем АПЛ в составе «Челси», Килиан с пометкой «лучше, чем играл Эден» прошлым летом присоединился к старшему брату в Лондоне, а Итан стреляет голами и голевыми передачами в академии французского «Тюбиза».

Торган и Эден – отдельная гордость мамы и папы. Родители не ограничивали детей в выборе увлечений и поддержали их любовь к футболу. Единственное – развели парней по разным командам, чтобы избежать постоянных сравнений. Карин и Тьерри повсюду таскались за своими детьми, преодолевая внушительные расстояния от дома в Брен-Ле-Конте до юга Франции. Сначала пара смотрела на Торгана в системе «Ланса», потом – на Эдена в «Лилле».

На взрослом уровне сравнения нашли себя сами, когда оба брата в 2012 году попали в «Челси». Эдена взяли за большие деньги на роль лидера, Торгана – почти балластом. Но младший из братьев так не считает: «Конечно, переход Эдена помог мне попасть в «Челси», но ведь не всегда родственные связи играют роль. У Лэмпарда и Терри тоже есть братья-футболисты, но их не покупал «Челси». Во мне они увидели потенциал».

Торган не дотягивал до уровня Эдена и не провел за «Челси» ни одного матча. В арендах в бельгийском «Зюлте-Варегеме» и «Боруссии» из Менхенгладбаха Торгана прорвало. «Он заслуживает больше похвалы, чем я, потому что ему сложнее. Ко мне все пришло быстро – я блеснул в начале карьеры. А ему всегда приходилось бороться с надоедливым: «Он – брат Эдена».

Торган Азар стал лучшим игроком чемпионата Бельгии и доказал, что в семье талантлив не только старший сын. В Бельгии парень настолько раскрутился, что в 20 лет едва не стал капитаном «Зюлте-Варегема», но отказался от капитанской повязки ради единства команды в пользу 33-летнего партнера. С характером у парня все в порядке. Не зря родители назвали его в честь героя бельгийских комиксов 70-х годов Торгала – персонажа, попавшего на другую планету после кораблекрушения и выросшего в окружении викингов.

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На ЧМ-2018 сбылась семейная мечта: Торган и Эден вместе приехали на чемпионат мира в составе сборной Бельгии. «Мы братья, но и соперники по сборной», – отмечает Торган. Но доминирование старшего брата над младшим так и осталось неизменным. Прямо как в детстве, когда Эден ставил Торгана в ворота и начинал по ним лупить. «Он расстреливал меня, как сумасшедший», – вспоминает Торган.

В матче против Туниса Эден уничтожал на поле, отгрузил два гола и стал лучшим игроком матча. Стадион ревел в его честь, когда тот покидал поле. Торган просидел на лавке всю игру, несколько раз разминался, но так и не приложился к еще одному разгрому бельгийцев на турнире. В игре с Японией Эден поучаствовал в победе ассистом и стал лучшим игроком матча. С таким рвением он может дотащить Бельгию до финала.

Болельщики перед стадионом кайфуют от обоих братьев: первого традиционно восхваляют, но начинают разговоры размышлениями о втором. Болельщик Бернард с разукрашенной в цвета бельгийского флага головой уверяет: «Они крутые футболисты. Торган – молодой игрок с хорошим потенциалом. Думаю, в будущем он будет очень значимым футболистом.

Они выросли в маленьком спортивном городе и остались скромными парнями, что очень приятно. Их остроумие и доброта также вызывают симпатию. Но иногда они не очень серьезны».

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