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    Фантастический камбэк Бельгии. Эмоции зашкаливают


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    Голосов: 4
    02.07.2018 23:00
    Японцев жалко.

    Сборная Бельгии готовилась зажечь на чемпионате мира. По первым матчам бельгийцы развлекались непринужденно – три мяча влетели в ворота Панамы, пять забили Тунису. Даже в матче с Англией, где обе команды больше хотели проиграть, выиграли именно бельгийцы. Второй состав, укрепленный Куртуа в воротах, взял минимальную победу с красивым голом Янузая.

    Помните тот мемасный момент, когда Батшуайи пнул мяч в штангу и принял отскок собственным лицом? Примерно так Япония дала отпор фавориту, которого заочно отправляли в четвертьфинал еще до стартового свистка.

    Ниже – цифры и факты о командах, которые сегодня сыграли очень необычный матч:

    • Первый мяч в плей-офф за всю историю Японии забил Генки Харагути. Этим летом парень перешел из «Герты» в «Ганновер» за 4,5 миллиона евро. Предыдущий сезон он заканчивал в «Фортуне» из Бундеслиги-2, где вкатил один гол за 13 матчей. Всего японцы на ЧМ-2018 забили шесть голов – это их лучший результат за все турниры.

    • Бельгия отыграла два мяча всего за пять минут. Первый гол бельгийцев забил Ян Вертонген – защитник «Тоттенхэма», который до этого проваливался у собственных ворот. Даже в голевом моменте он пытался выполнить передачу, но получилось красивое чудо. Два других мяча забили Феллаини и Шадли – игроки, которых Мартинес выпустил на замену.

    • В каждой из последних семи играх на крупных турнирах что-то результативное выдавал Эден Азар. В матче с Японией он отметился ассистом, а всего на счету Азара в этих матчах три гола и шесть голевых передач. Среди всех бельгийцев больше остальных влияет на результат именно Азар.

    Бельгия отыгралась со счета 0:2, хотя в конце матча ближе к голу были именно японцы. В такое не верил никто.

    Самый необычный гол ЧМ-2018. Кажется, он пасовал

    Текстовый онлайн матча Бельгия – Япония

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 5 Голосов: 4
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    Комментарии14
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      Рейтинг: -18

      dugnik62 3 июля 2018, 20:34

      Если делaeте ставки -> stavki.webtalk.ru

      0
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 3 июля 2018, 19:15

      матч отличный был. повезло посетить его.. первый тайм насторожил в плане того, что вся игра скучновата будет. но втором просто супер было.
      японцы молодцы. но видимо опыта не хватило - надо было после 2-0 садиться в оборону как Россия... может и вытянули бы. а по бельгийцам и не скажешь, что они какие то сверхусилия сделали для победы. катали как и катали и забивали...

      0
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      Рейтинг: +211

      ROMAN63new 3 июля 2018, 17:35

      В 1982 ом году талантливая Франция рвалась в чемпионы и вела в знаменитом полуфинале с Германией 3-1, но Харалд Шумахер вылетел на уровне двух метров за пределы штрафной и снёс коленями голову Батистону, теряющий сознание француз успел даже ударить по воротам, не попал. Не помню остался ли Батистон жив,но Харальд не был даже удалён.Руммениге добил усталых французов и Платини не стал чемпионом.
      Основное время того матча закончилось со счётом 1--1 . В первом дополнительном тайме французы забили два гола 3-1, и уже мыслями готовились к финалу. Травмированный Румменигге повёл своих вперёд и немцы отыграли два гола за 10 минут
      Шумахер взял один из послематчевых пенальти и отправил французов играть малый финал вместо большого.
      В этом матче играли величайшие люди, Платини, Тигана, Жиресс, Хорст Бригель, Манфред Кальтц, Пьер Литбарски, Пауль Брайтнер, Карл-Хайнц Руменнигге.
      Харальд Шумахер--самое страшное, что я видел на поле, а матч самый драматичный из всех .
      На том же чемпионате Италия попала в одну подгруппу с Аргентиной и Бразилией. Бедная Италия! - заголовки газет. Сначала Италия победила Аргентину с Марадоной в составе 2-1 и с Бразилией ей нужна была только победа . У Теле Сантаны, играли Сократес, Зико, Фалькао, Эдер, Жуниор.
      Дважды итальянцы выходили вперёд, дважды Бразилия сравнивала счёт. На третий удар Паоло Росси она уже не смогла ответить, Мой крик на Балаковской слышен был на площади Куйбышева. В полуфинале парни Энцо Беарзотта не заметили Польшу и влетели в финал.
      Участь Германии была предрешена.
      Вот это были матчи !

      1
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      Рейтинг: +374

      Mazzola 3 июля 2018, 08:38

      И что там фантастического? Умудриться пропустить два гола от более слабой команды, а потом "героически" спасать игру? Жаль, что японцы не удержали счёт и не наказали бельгийских пижонов.

      1
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      Рейтинг: +468

      Alemann 3 июля 2018, 08:03

      Японцы молодцы, впечатлили. От сейвов их вратаря глаза вообще пару раз на лоб вылезали. А такие штрафные, как пробил Хонда, я раньше видел только у Кристины.

      2
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 3 июля 2018, 07:07

      Более слабые команды на ЧМ всегда дают хороший бой фаворитам, этим футбол и крут!

      0
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 3 июля 2018, 06:45

      конечно зашкаливают когда ставишь на победу бельгии в основное время

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 2 июля 2018, 23:36

      Никто и не сомневался, что японцы по именам явно слабее бельгийцев, как и наши слабее испанцев, а корейцы немцев, к примеру. Но побеждают не имена на футболках, а реальные люди. Побеждают те, кто лучше играет командно, чей тренер выбрал правильную тактику и нашёл подход к мотивирования игроков.
      Вот на слове "мотивация" хочу сделать акцент - почти все фавориты играют будто бы через немогу. У одних не получается лучше, но многие, кажется, что и не хотят. Хорваты вчера при 1-1 с Данией просто откровенно отбывали номер на поле, сегодня Бельгия реально начала играть только когда горела 0-2. Проходит дальше победитель, но японцы и датчане вполне могли, да что так уж говорить, должны были наказывать своих соперников за такой подход, пускай и были ниже классом, зато хотели играть.
      Почему так? Я точно не знаю. Что-то среднее между накопленной усталостью после клубного сезона и обычным самодовольством фаворита. Бельгийцы уже подобным образом вылетели на ЧЕ-16 от Уэльса, и тут чуть не наступили на те же грабли. Японцам не хватило опыта, чтобы удержать счёт и правильно сыграть на исходе матча.
      Топ-команды разочаровывают своим надменным попустительским футболом.

      6
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      Рейтинг: +551

      Denis SPb > Cules2013 3 июля 2018, 09:56

      Поддерживаю! Самоуверенность всему причина, и явная недооценка соперника. Профессионалы не должны такого допускать. Но, тем не менее, такое происходит постоянно. Вот это загадочно.
      Может психологи перебарщивают со словами типа "вы самые сильные и всех победите"????)))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +263

      Джавел. 2 июля 2018, 23:34

      Вот это вот настоящий футбол.., по сравнению с вчерашним антифутболом.

      3
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      Рейтинг: +591

      SinyaaPyll 2 июля 2018, 23:23

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Японцев не жалко. Идиотам не место на ЧМ.

      -6
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      Рейтинг: +87

      zabor4ik > SinyaaPyll 2 июля 2018, 23:24

      У идиотов просто класс очевидно ниже.....

      1
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      Рейтинг: +591

      SinyaaPyll > zabor4ik 2 июля 2018, 23:27

      Рост у них очевидно ниже. А они делают на последней минуте с углового верховую подачу...

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