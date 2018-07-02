Фантастический камбэк Бельгии. Эмоции зашкаливают

Японцев жалко.

Сборная Бельгии готовилась зажечь на чемпионате мира. По первым матчам бельгийцы развлекались непринужденно – три мяча влетели в ворота Панамы, пять забили Тунису. Даже в матче с Англией, где обе команды больше хотели проиграть, выиграли именно бельгийцы. Второй состав, укрепленный Куртуа в воротах, взял минимальную победу с красивым голом Янузая.

Помните тот мемасный момент, когда Батшуайи пнул мяч в штангу и принял отскок собственным лицом? Примерно так Япония дала отпор фавориту, которого заочно отправляли в четвертьфинал еще до стартового свистка.

Ниже – цифры и факты о командах, которые сегодня сыграли очень необычный матч:

• Первый мяч в плей-офф за всю историю Японии забил Генки Харагути. Этим летом парень перешел из «Герты» в «Ганновер» за 4,5 миллиона евро. Предыдущий сезон он заканчивал в «Фортуне» из Бундеслиги-2, где вкатил один гол за 13 матчей. Всего японцы на ЧМ-2018 забили шесть голов – это их лучший результат за все турниры.

• Бельгия отыграла два мяча всего за пять минут. Первый гол бельгийцев забил Ян Вертонген – защитник «Тоттенхэма», который до этого проваливался у собственных ворот. Даже в голевом моменте он пытался выполнить передачу, но получилось красивое чудо. Два других мяча забили Феллаини и Шадли – игроки, которых Мартинес выпустил на замену.

• В каждой из последних семи играх на крупных турнирах что-то результативное выдавал Эден Азар. В матче с Японией он отметился ассистом, а всего на счету Азара в этих матчах три гола и шесть голевых передач. Среди всех бельгийцев больше остальных влияет на результат именно Азар.

Бельгия отыгралась со счета 0:2, хотя в конце матча ближе к голу были именно японцы. В такое не верил никто.

Самый необычный гол ЧМ-2018. Кажется, он пасовал

Текстовый онлайн матча Бельгия – Япония