Японцы плакали, но убирали мусор. Экзотика на ЧМ

Окружение ростовского сумасшествия.

Жгучий поезд

– Ты знаешь что-то о Ростове? – спросил меня японец Хироши в бесплатном поезде в Ростов на матч Бельгия – Япония.

– Нет, даже ничего не гуглила.

– Вот и я тоже нет.

В поезде болельщиков я и встретила выход сборной России в 1/4 финала. В купе набилось 15 человек, а все потому, что только на моем телефоне продолжал работать мобильный интернет. Вокруг – ребята с Байкала, из Сургута, девочка, работающая в банке в Москве, аргентинец и болельщик из Мьянмы. Естественно, что все болеют за Россию.

Испанцы устанавливают мяч, Акинфеев встает посреди ворот, и интернет отключается. Мы врубаем радио и слушаем происходящее на поле. После третьего удара комментаторы начинают кричать, мы молчим. Мобильный интернет приходит в себя, мы попадаем на финальный удар: промах, крики, обнимашки. Комментаторы орут, стадион плачет от счастья, а инстаграм разрывается от количества видео и фото болельщиков. Мы – филиал Лужников в поезде казанского направления, оторванные от интернета, – не можем поверить в происходящее. Наше забитое купе кричит, затем кричать начинает вагон. Кажется, пошатывало весь поезд.

Мой сосед по купе сразу начал куда-то звонить: просит друга купить ему билет на матч России в Сочи.

– Я из Ростова сразу бы доехал до Сочи, без заезда в Москву. Осталось только билет достать.

В вагоне-ресторане среди скандирующих «Россия, Россия» нашла двух японцев. Один из них не говорит по-английски вообще, а второй вместо «л» использует букву «р». Но его понимали все в этом вагоне. Из бельгийцев – только два журналиста. Остальные – англичане, немцы, швед и индусы. Очень много индусов. Их английский понять тяжело, но вместе со всеми ребята уже отлично произносят «Россия», «Саранск», «Ростов» и «Спартак».

Честно, столько друзей в Фейсбуке у меня не добавлялось за все мои путешествия. Российские болельщики признаются, что не хотели на этот матч, но перепродать билеты не получилось – никто их не брал. В Ростове все ждали сборную Англии. Что покажут Япония и Бельгия, не знал никто.

«Жалко, что скоро это закончится»

– Грустно, что сегодня у нас тут последний матч. Город уже пустеет, – говорит Евгений , владелец хостела. – У меня тут было очень много гостей со всего мира. Была семейная пара из Америки, которым билеты должны были прийти на адрес моего хостела. Но они почему-то не пришли в обещанное время. В итоге билеты отправили поездом в последний день. Я их возил по всему Ростову, чтобы решить уже этот вопрос. В итоге все пришло, и они попали на матч. Но они были очень удивлены тому, что я взялся им помогать и ничего за это потом не попросил. Я просто представил, как им было бы обидно приехать из США в Ростов и не попасть на футбол. Жалко, что скоро это закончится.

Найти жилье в Ростове было не проблемой. В день матча есть дешевый и доступный ночлег в центре города.

– Город круто изменился к ЧМ. Появились новые автобусы, отремонтировали дороги, отреставрировали фасады. Правда, огромная проблема до сих пор – это пробки. Они тут стали еще более суровые.

Город уже привык к футболу: волонтеры, шаттлы – все это работает безотказно. Но Бельгия – Япония – не такое яркое событие для Ростова. Особенно на фоне празднования победы сборной России. Смотреть на смесь жгучих бельгийцев и скучных японцев болельщики особо не хотели.

Тихие толпы

Перед матчем не было никакого ажиотажа. Россияне шли на стадион разочарованными. Покупая билеты на 1/8, они ожидали более именитые команды. За исключением анимешников: эти ребята в кошачьих ушках и костюмах из «Наруто» пришли поддержать любимую страну.

Более прошаренные фанаты просят журналистов достать автограф Азара. Зато японцы счастливы. Их не волнует ни жара, ни сомнительная игра команды в матче против Польши. Кажется, их не волнует даже то, что они не говорят по-английски и понимают только друг друга.

Японские болельщики ровно делятся на два клана: студенты лет по 18 и пенсионеры за 60. Они все – индивидуалисты: ходят отдельно друг от друга, не собираются в толпы, не поют песен и не атакуют кричалками.

Бельгийских болельщиков сильно меньше. Правда, большинство пришли на матч в костюмах дьяволов. За час до игры у стадиона не было больших очередей. Скромные японцы и редкие бельгийцы не привлекали к себе никакого внимания. На удивление трибуны заполнились почти полностью, а поддержка японских болельщиков приятно удивила. Оказалось-то, что они громкие! Очень громкие! Правда, через минуту их кричалки были перекрыты уже всеми хорошо изученными словами: «Россия, Россия».

Бодрые японцы

Япония вела у Бельгии в два мяча, но все равно проиграла. Бельгийцы стали первой командой с 1966 года, который удалось отыграть пару голов и выиграть матч в основное время. Настроя японцев подобный результат не изменил. После финального свистка фаны убирали мусор, плакали и продолжали поддерживать команду. «Игра была восхитительная, никто этого не ожидал. Мы горды тем, что Япония – самая сильная из азиатских команд прямо сейчас. Да, проиграли, но заслужили уважение всего мира», – рассказывал болельщик Шимизу. Главной причиной поражения японцы называли нехватку физики. Бельгийцы их просто перебегали.

Болельщик Луи улыбался на камеру, но на самом деле сильно грустил. «После последнего матча Японии в Волгограде я решил, что следующая игра, которую я посмотрю, будет очень крутой. Моя мечта сбылась, я посмотрел невероятный матч. Хоть и последний для Японии на этом ЧМ», – выдал Луи. Пока фанаты рассуждали о справедливости вылета и целях на турнир, их отлавливали для фотографий. Девушка-волонтер растолкала всех и налетела на японских болельщиков. «Отойдите все, я три дня за ними бегала», – прокричала она. Экзотика добралась и до Ростова.

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