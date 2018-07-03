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    Японцы плакали, но убирали мусор. Экзотика на ЧМ


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    Голосов: 6
    03.07.2018 07:25
    Окружение ростовского сумасшествия.

    Жгучий поезд

    – Ты знаешь что-то о Ростове? – спросил меня японец Хироши в бесплатном поезде в Ростов на матч Бельгия – Япония.

    – Нет, даже ничего не гуглила.

    – Вот и я тоже нет.

    В поезде болельщиков я и встретила выход сборной России в 1/4 финала. В купе набилось 15 человек, а все потому, что только на моем телефоне продолжал работать мобильный интернет. Вокруг – ребята с Байкала, из Сургута, девочка, работающая в банке в Москве, аргентинец и болельщик из Мьянмы. Естественно, что все болеют за Россию.

    Испанцы устанавливают мяч, Акинфеев встает посреди ворот, и интернет отключается. Мы врубаем радио и слушаем происходящее на поле. После третьего удара комментаторы начинают кричать, мы молчим. Мобильный интернет приходит в себя, мы попадаем на финальный удар: промах, крики, обнимашки. Комментаторы орут, стадион плачет от счастья, а инстаграм разрывается от количества видео и фото болельщиков. Мы – филиал Лужников в поезде казанского направления, оторванные от интернета, – не можем поверить в происходящее. Наше забитое купе кричит, затем кричать начинает вагон. Кажется, пошатывало весь поезд.

    Мой сосед по купе сразу начал куда-то звонить: просит друга купить ему билет на матч России в Сочи.

    – Я из Ростова сразу бы доехал до Сочи, без заезда в Москву. Осталось только билет достать.

    В вагоне-ресторане среди скандирующих «Россия, Россия» нашла двух японцев. Один из них не говорит по-английски вообще, а второй вместо «л» использует букву «р». Но его понимали все в этом вагоне. Из бельгийцев – только два журналиста. Остальные – англичане, немцы, швед и индусы. Очень много индусов. Их английский понять тяжело, но вместе со всеми ребята уже отлично произносят «Россия», «Саранск», «Ростов» и «Спартак».

    Честно, столько друзей в Фейсбуке у меня не добавлялось за все мои путешествия. Российские болельщики признаются, что не хотели на этот матч, но перепродать билеты не получилось – никто их не брал. В Ростове все ждали сборную Англии. Что покажут Япония и Бельгия, не знал никто.

    «Жалко, что скоро это закончится»

    – Грустно, что сегодня у нас тут последний матч. Город уже пустеет, – говорит Евгений , владелец хостела. – У меня тут было очень много гостей со всего мира. Была семейная пара из Америки, которым билеты должны были прийти на адрес моего хостела. Но они почему-то не пришли в обещанное время. В итоге билеты отправили поездом в последний день. Я их возил по всему Ростову, чтобы решить уже этот вопрос. В итоге все пришло, и они попали на матч. Но они были очень удивлены тому, что я взялся им помогать и ничего за это потом не попросил. Я просто представил, как им было бы обидно приехать из США в Ростов и не попасть на футбол. Жалко, что скоро это закончится.

    Найти жилье в Ростове было не проблемой. В день матча есть дешевый и доступный ночлег в центре города.

    – Город круто изменился к ЧМ. Появились новые автобусы, отремонтировали дороги, отреставрировали фасады. Правда, огромная проблема до сих пор – это пробки. Они тут стали еще более суровые.

    Город уже привык к футболу: волонтеры, шаттлы – все это работает безотказно. Но Бельгия – Япония – не такое яркое событие для Ростова. Особенно на фоне празднования победы сборной России. Смотреть на смесь жгучих бельгийцев и скучных японцев болельщики особо не хотели.

    Тихие толпы

    Перед матчем не было никакого ажиотажа. Россияне шли на стадион разочарованными. Покупая билеты на 1/8, они ожидали более именитые команды. За исключением анимешников: эти ребята в кошачьих ушках и костюмах из «Наруто» пришли поддержать любимую страну.

    Более прошаренные фанаты просят журналистов достать автограф Азара. Зато японцы счастливы. Их не волнует ни жара, ни сомнительная игра команды в матче против Польши. Кажется, их не волнует даже то, что они не говорят по-английски и понимают только друг друга.

    Японские болельщики ровно делятся на два клана: студенты лет по 18 и пенсионеры за 60. Они все – индивидуалисты: ходят отдельно друг от друга, не собираются в толпы, не поют песен и не атакуют кричалками.

    Бельгийских болельщиков сильно меньше. Правда, большинство пришли на матч в костюмах дьяволов. За час до игры у стадиона не было больших очередей. Скромные японцы и редкие бельгийцы не привлекали к себе никакого внимания. На удивление трибуны заполнились почти полностью, а поддержка японских болельщиков приятно удивила. Оказалось-то, что они громкие! Очень громкие! Правда, через минуту их кричалки были перекрыты уже всеми хорошо изученными словами: «Россия, Россия».

    Бодрые японцы

    Япония вела у Бельгии в два мяча, но все равно проиграла. Бельгийцы стали первой командой с 1966 года, который удалось отыграть пару голов и выиграть матч в основное время. Настроя японцев подобный результат не изменил. После финального свистка фаны убирали мусор, плакали и продолжали поддерживать команду. «Игра была восхитительная, никто этого не ожидал. Мы горды тем, что Япония – самая сильная из азиатских команд прямо сейчас. Да, проиграли, но заслужили уважение всего мира», – рассказывал болельщик Шимизу. Главной причиной поражения японцы называли нехватку физики. Бельгийцы их просто перебегали.

    Болельщик Луи улыбался на камеру, но на самом деле сильно грустил. «После последнего матча Японии в Волгограде я решил, что следующая игра, которую я посмотрю, будет очень крутой. Моя мечта сбылась, я посмотрел невероятный матч. Хоть и последний для Японии на этом ЧМ», – выдал Луи. Пока фанаты рассуждали о справедливости вылета и целях на турнир, их отлавливали для фотографий. Девушка-волонтер растолкала всех и налетела на японских болельщиков. «Отойдите все, я три дня за ними бегала», – прокричала она. Экзотика добралась и до Ростова.

    Фантастический камбэк Бельгии. Эмоции зашкаливают

    Самый необычный гол ЧМ-2018. Кажется, он пасовал

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Ульяна Лукьянченко, твиттер
    Рейтинг: 5 Голосов: 6
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +11

      jertuid 15 ноября 2021, 18:46

      А у нас на базе футболисты ленивые и не все убирают мусор(

      0
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      Рейтинг: +10

      dynuvup > jertuid 15 ноября 2021, 18:50

      К сожалению, это не только у вас некоторые футболисты за собой на базе не убирают мусор, это фишка, распространенная сейчас очень часто в повседневной жизни. Но есть один выход это клининговая компания https://klining-24.ru/ которая поможет вам во всем, что связано с уборкой.

      0
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 4 июля 2018, 10:05

      молодцы японцы и пусть будет для всех примером

      0
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      Рейтинг: -18

      dugnik62 3 июля 2018, 20:33

      Если делаете стaвки -> stavki.webtalk.ru

      -2
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 3 июля 2018, 19:20

      болельщики вчера японские плакали и после 2-0, и после 2-3 )))
      японцы молодцы, хороший матч выдали, приятнее было смотреть чем россия испания честно говоря....

      0
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      Рейтинг: +378

      Правдоруб100 3 июля 2018, 19:16

      Японцы показали, бразильцы, сенегальцы и болельщики других стран подхватили, и только русские неисправимы: могут заплевать семечками трибуны, накидать мусора и благополучно уйти!!! Ужасные засранцы!!!!

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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 3 июля 2018, 12:53

      Бразильцы тоже убирали, и сенегальцы, и ещё там кто-то убирал.
      А японские игроки даже сами убрались за собой в раздевалке и оставили табличку с надписью "спасибо"

      2
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      Рейтинг: +1466

      Marley Bob 3 июля 2018, 10:59

      Самураи вчера полностью исправились за тот футбол,что был показан в концовке с Польшей.честь и хвала вчерашней игре!

      4
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 3 июля 2018, 10:43

      японцев реально жалко. болельщики у них крутые - встречался с ними в Волгограде, классные ребята

      3
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 3 июля 2018, 10:05

      да, самураи молодцы, почти догнули свою линию

      3
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 3 июля 2018, 09:48

      Японцы красавцы, реально бесстрашные, так играть против Бельгийцев это надо без башки быть и почти же получилось.

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