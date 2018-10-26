Эмери запрещает соки, а Бенитес изучает тактику на тарелках

Секреты тренеров АПЛ, которые удивляют.

Клопп, ауты и коктейли

В сезоне-2015/16, когда Юрген Клопп только пришел в «Ливерпуль», английские журналисты критиковали его за одну отвратительную черту – он работал так, как привык в Бундеслиге, совершенно не принимая реалии АПЛ. Клопп использовал ту же тактику, так же вяло прессинговал соперника, медленно переходил на чужую половину поля. Единственное, что объединяло спортивные СМИ – мнение о том, что Клопп быстро адаптируется к английскому футболу.

Так и получилось. За два года Клопп построил супердерзкую команду с отличным центром поля, надежной защитой (тезис действует в тот момент, когда Ловрен не косячит) и подстраховал все это дело великолепным вратарем. Кроме того, Клопп понял: в условиях жесточайшей конкуренции среди тренеров необходимо придумывать свои ходы.

Самым ярким стало приглашение тренера по аутам. У датского специалиста Томаса Гроннемарка богатый бэкграунд. Гроннемарк работал в бобслее, легкой атлетике и футболе. Датчанин вошел в книгу рекордов Гиннеса благодаря мощнейшему броску (51,34 метра). Теперь он специализируется в «Ливерпуле» на тренировках ввода мяча из-за боковой линии. Статистика от WhoScored показывает: атаки «Ливерпуля», начинающиеся на чужой половине с аута в его пользу, стали на 13% успешнее (то есть теперь мяч стал чаще доходить до штрафной соперника).

Кроме того, Клопп подшаманил с рационом игроков. На «Ливерпуль» работает немецкий повар, долгое время готовивший на базах команд НХЛ. Клопп нанял немецкого пловца Марка Варнеке, который сейчас делает коктейли для быстрого восстановления игроков. Еще тренер схантил у сборной Германии диетолога-нутрициониста Мону Неммер. В ее задачи входит точный расчет всех потребляемых футболистами калорий, составление меню и заказ необходимых ингредиентов для изготовления блюд, которые игроки могли бы быстро и хорошо усвоить после тренировок.

Эмери и сахар

Эмери работает в «Арсенале» всего пару месяцев, но за это время он уже провел в клубе революцию. Во-первых, вернул нормальную игру (которая пропала еще пять-шесть лет назад). Во-вторых, смахнул пыль с двери от зала для тактической подготовки (говорят, Венгер был слишком далек от этой темы, так что команда достаточно редко разбирала соперника). В-третьих, Эмери жестко прошелся по физической форме игроков.

Сначала ему не понравилось меню в столовой на командной базе в Колни. Эмери исключил рис, жирные и острые блюда, избавился от сока. Отказ от последнего он аргументировал содержанием больших объемов сахара в напитке. Это не понравилось некоторым игрокам. Говорят, Уэлбек и Мустафи разговаривали по этому поводу с тренером, и он пошел на уступки. Теперь на базе «Арсенала» стоит соковыжималка, доступная для каждого футболиста. Кроме того, Эмери понял: его игроки сильно проигрывают в мощи футболистам топ-команд АПЛ. Он установил шатер с тренажерами рядом с тренировочным полем, чтобы игроки могли делать дополнительные упражнения во время обычного тренировочного дня.

«Эмери? Он чокнутый! Он все время ходит со своим планшетом, постоянно делает замечания. Он футбольный псих, но мне нравится его подход к работе», – сказал Шкодран Мустафи. При Венгере защитника часто стебали за высокий уровень брака. С Эмери же процент ошибок Мустафи упал с 53% до 29,7%.

Бенитес и тактика

Весной The Telegraph выдал интересную историю. Рафаэль Бенитес настолько не любит подготовку к семейному ужину (или настолько любит футбол), что расставляет на столе тарелки по схеме 4-4-2, получает пинков от жены и довольный удаляется смотреть матчи.

Перед началом этого сезона Джонджо Шелви подтвердил теорию: Бенитес – футбольный псих. «Бенитес постоянно смотрит футбол. Например, я как-то хотел зайти в его кабинет, стучал в дверь, а он не слышит – на двух экранах был включен футбол. Он настолько зациклен на игре, что перед началом сезона называл пять-шесть расстановок, которые помогут нам в этом сезоне. Больше всего меня удивило то, что после полуторачасовой лекции, он поднял меня и спросил: «Джонджо, а ты что думаешь о том, что я сказал?». Разумеется, я ничего не ответил, потому что перестал соображать примерно на шестой-седьмой минуте речи», – рассказывал Шелви.

Правда, погружение в тактику не особо помогает Бенитесу. Перед началом сезона его звали в «Челси» – фанаты «Ньюкасла» обещали буянить, если руководство клуба отпустит Рафу. Теперь «Ньюкасл» упал на дно таблицы, и болельщики вроде бы и не против смены коуча. Сам же Бенитес, по данным Sky Sports, сильно нервничает из-за новостей о возможном увольнении.

Сарри и контроль мяча

Маурицио Сарри зациклен на контроле мяче. При нем в «Челси» игроки стали отдавать передачи в два раза чаще, чем, к примеру, при Конте и Хиддинке. Сарри заставляет игроков делать несколько штрафных кругов вокруг поля, если они несколько раз подряд проигрывают в «квадрате».

Последним сюрпризом от Сарри в плане тренировок по контролю мяча стало приглашение Софьена Тузани, лучшего игрока в панну в мире (панна – игра, в которой игроки встают в круг, а двое пытаются пробросить друг другу мяч между ног). Тузани крутил игроков в течение пары часов. Самое интересное, что в числе обыгранных оказались техничные Виллиан и Эден Азар.

Вагнер и нагрузки

Дэвид Вагнер из «Хаддерсфилда» – яркий пример ботаника. Вагнер постоянно ходит с рюкзаком (никто не знает, что там: говорят – тетради и конспекты), носит очки, темную одежду, кепку. При этом он подтверждает этот образ на тренировках. Вагнер, как и Бенитес, заставляет своих футболистов беседовать с ним об игре, спрашивает их об ошибках, совершенных в предыдущих матчах.

Для Вагнера важна физическая составляющая своих игроков. К примеру, по данным Yahoo Sports, он часто устраивает упражнение, которое называет «перетягиванием каната». Один конец веревки Вагнер привязывает к кару, обслуживающему поля на базе «Хаддерсфилда». Второй – к игроку. Вагнер садится в авто, запускает его на не очень высокую мощность, и они перетягивают друг друга.

Но Вагнер – это еще один пример, когда дотошность не особо спасает от увольнения. Сегодня Sky Sports запустила информацию: руководство «Хаддерсфилда» рассматривает замену Вагнеру. Нагрузки нагрузкам, но мало людей любят, когда их команда на 19 месте таблицы АПЛ.