Футболисты «Реала» недовольны плохой формой Бэйла. Хавбек может перейти в «МЮ»

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Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл может вернуться в АПЛ в зимнее трансферное окно. На валлийца претендует «Манчестер Юнайтед».
У Бэйла разладились отношения с командой. Футболисты мадридцев недовольны его плохой формой.
«МЮ» готов предложить за полузащитника 100 миллионов фунтов стерлингов.
В этом сезоне Бэйл провел за «Реал» 13 матчей, записав в свой актив четыре гола и четыре результативные передачи.