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    Футболисты «Реала» недовольны плохой формой Бэйла. Хавбек может перейти в «МЮ»

    Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл может вернуться в АПЛ в зимнее трансферное окно. На валлийца претендует «Манчестер Юнайтед».

    У Бэйла разладились отношения с командой. Футболисты мадридцев недовольны его плохой формой.

    «МЮ» готов предложить за полузащитника 100 миллионов фунтов стерлингов.

    В этом сезоне Бэйл провел за «Реал» 13 матчей, записав в свой актив четыре гола и четыре результативные передачи.

    Источник: Tribalfootball

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    06.11.2018 14:57
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    Комментарии16
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      Рейтинг: -12

      mishaaushakov 6 ноября 2018, 18:50

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      -1
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      Рейтинг: +1387

      Fin035 6 ноября 2018, 18:49

      Бэйл форвард! А в Реале из него сделали мальчиком на побегушках раздающим мячи....! Честно говоря, по мне дак, он заметно деградировал в Реале! Удачи ему найти свою команду!

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      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 6 ноября 2018, 18:45

      Не только не он

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      Рейтинг: +7774

      mihail200606 6 ноября 2018, 17:04

      А с плохой формой нынче только в мю дорога?)

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      Рейтинг: +1607

      koli4ka 6 ноября 2018, 16:21

      Ну,раз футболисты Реала недовольны формой Гарета,то что остается бедному Бэйлу,поплакаться в жилетку и.о.главного тренера и сваливать с команды восвояси...

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      Рейтинг: +1398

      Бабушка Зильзиля 6 ноября 2018, 15:49

      Царь горы ушел, теперь смута у подножного корма))

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      Рейтинг: +295

      папа сибиряк 6 ноября 2018, 15:48

      эту новость сообщила группа активистов? как это вообще узнали? а если и так то надо с себя начинать, делай результат, закрепись в основе, и пусть Бейл лавку полирует и сам думает.

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      Рейтинг: +25044

      bset 6 ноября 2018, 15:20

      Есть разные крутые игроки. Бэйл, Салах, Модрич, Кейн, Азар. И только известные всем двое всегда на вершине, всегда стабильны. Крутые игроки приходят и уходят, а Месси и Роналду много лет держат планку, до которой изредка некоторые допрыгивают.

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      Рейтинг: +25044

      bset > СуперПАВ9 6 ноября 2018, 16:51

      Вынужден не согласиться с Вашей аргументированной точкой зрения

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      Рейтинг: +25044

      bset > СуперПАВ9 7 ноября 2018, 08:10

      Конечно. Мужские слезы перекрывают весь многолетний труд. Из оффсайдов голы забивает только Роналду. И пенальти левые только в сторону его команды ставят. Ну с арбитрами вообще никто не спорит кроме Роналду.

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      Рейтинг: +4624

      la verdad 6 ноября 2018, 15:18

      Источник прям генерирует хайпы:) И "злы" и "сыты по горло" и "уйдёт" и "в МЮ". Всё знает ТрибалФутбал:))))

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      Рейтинг: +14427

      Skull_Boy 6 ноября 2018, 15:17

      Он уже как 2 года пытается уйти и все никак и кому нужен одной ногой лавочник за 100ку, и его карьеры пик прошел и пришелся он на последний год игр за Шпор и на один сезон Реала, а дальше просто был одним из мальчиков на побегушках, по такой же схеме сдохли и Иско с Асенсио

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