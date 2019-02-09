Бэйл отвесил неприличный жест фанатам «Атлетико». Интересно, его накажут?

А еще VAR снова проспал фол перед голом.

Ажиотаж перед игрой «Атлетико» – «Реал» подогревался не только турнирным положением, где лучшая команда мира последних трех лет находилась ниже соседей, но и новым невиданным ранее противостоянием Мораты и Куртуа. Еще там случился гол, который можно было отменить, а Бэйл одним взмахом руки привел в бешенство трибуны стадиона.

Гол форварда «Реала» Альваро Мораты в ворота голкипера «Атлетико» Тибо Куртуа – явление вполне легко воображаемое. Все поменялось буквально за полгода, теперь это уложить в голове гораздо тяжелее, причем именно учитывая конкуренцию клубов. Теперь Мората пытался забить за «Атлетико» в ворота «Реала», которые защищал Куртуа.

Лучшим в этой дуэли стал вратарь, хотя больших усилий прикладывать не пришлось – «Атлетико» нанес всего два удара в створ, один из которых стал голевым. Восемь из 18 длинных передач Куртуа достигли цели. Мората же отыграл 70 минут и отметился самым низким процентом точных передач среди полевых игроков – 57,1% (еще ниже был у Витоло, но тот играл всего полчаса и вышел на замену). Впрочем, ошибочно полагать, что форвард сыграл плохо. Он бил, обводил, на нем фолили, чаще него отбирали мяч лишь Годин и Лемар, на счету даже один перехват. Мог и заработать пенальти, но судья не усмотрел фола. Решающими в матче были голы, их «Реал» забил на два больше, Мората ими не отметился вообще. Так что победитель – Куртуа.

Кстати, гол, который пропустил Куртуа, тоже был достаточно спорным. Офсайда, вероятно, не было, а вот фол на Винисиусе в начале атаки «Атлетико» усмотрели многие. Но не VAR.

Так «Атлетико» сравнял счет. Но перед этим был супергол Каземиро. Некрасиво забивать бразилец не умеет. Несколько недель назад он от души влепил в ворота «Севильи», сейчас вообще пробил практически через себя в падении.

Потом «Реал» вышел вперед благодаря пенальти, реализованному Рамосом. А был ли фол в самой штрафной? VAR отреагировал: да, был.

Ближе к концу матча Бэйл установил окончательный счет, забив свой 100-й гол за «Реал». Исполнение было на высшем уровне, а затем вдруг случился этот жест, за который валлийца наверняка накажут:

«Реал» обогнал «Атлетико» на одно очко, но все равно отстает на пять от «Барселоны», у которой еще и игра в запасе. Впрочем, через месяц будет шанс сократить – «Реал» будет дома отыгрываться за 1:5 на «Камп Ноу». Пока же и так все идет отлично – из последних десяти матчей «сливочные» выиграли восемь, сейчас есть серия из пяти побед подряд.

«Атлетико» же из последних девяти домашних игр выиграл восемь, а в семи не пропускал голов, но сегодня был слабее. Команду Диего Симеоне списывать рано, но сегодня она совсем не выглядела готовой к чемпионской гонке. И это еще более неприятный итог, чем жест Гарета Бэйла.

Кажется, VAR все ненавидят. Вокруг него слишком много скандалов по всей Европе

Чемпионат Испании. Примера. 23-й тур

Атлетико – Реал – 1:3 (1:2)

Голы: 0:1 – Каземиро, 16; 1:1 – Гризманн, 25; 1:2 – Рамос (с пенальти), 42; 1:3 – Бэйл, 74.

«Атлетико»: Облак, Ариас, Хименес, Годин, Эрнандес, Корреа (Корреа, 65), Сауль, Томас, Лемар (Витоло, 59), Мората (Калинич, 71), Гризманн.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Родригес, Кроос (Себальос, 84), Каземиро, Модрич, Лукас, Бензема (Мариано, 89), Винисиус (Бэйл, 57).

Предупреждения: Гризманн, 24; Хименес, 41; Эрнандес, 58; Томас, 62; Мората, 68; Сауль, 72 – Лукас, 22; Родригес, 64; Модрич, 66.

Удаление: Томас, 80 – нет.

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