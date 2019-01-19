У «Реала» стало больше проблем. Их не решил и гениальный гол Каземиро

И они только нарастают.

Матч «Реала» с «Севильей» ожидался с большим интересом: впервые за долгое время гости не могли считать себя аутсайдерами на «Сантьяго Бернабеу», уж очень много проблем у хозяев. О том, чтобы получить в свои ворота четыре-пять, а то и семь голов, как раньше, и речи не шло – «Реал» сейчас не тот. Голевой перестрелки, впрочем, тоже не свершилось, команды выдали скучный матч, лишь изредка создавая нечто опасное.

Так бы по нулям и закончили, но Каземиро пальнул издали. Он очень часто забивает, когда команде это особенно нужно, правда, больше в Лиге чемпионов – то «Наполи», то «ПСЖ», то «Ювентусу» в финале. Сейчас получилось в чемпионате – прекрасный удар, и мяч от перекладины отскочил за линию ворот – 1:0. Модрич в концовке реализовал выход один на один и удвоил результат. Но шикарным, конечно, признан гол бразильца:

Победа важная, она случилась очень вовремя. Но всех проблем она решить не может.

• С Иско конфликт так и не исчерпан. Игрок не хочет пожимать руку тренеру и либо выходит в ненужных матчах (ответный кубковый с «Леганесом» после 3:0 в первой игре), либо появляется минут на 10-20. Он много ошибается, очевидно, находится не в самом лучшем психологическом состоянии. Проблема эта длится долго и не решается никак вообще.

• Бэйл нарвался на глупый штраф. «Реал» проиграл 0:2 «Реалу Сосьедад», а валлиец смотрел матч с трибуны. Он ушел за 12 минут до конца игры, нарушив правила, по которым игроки должны оставаться на стадионе до финального свистка. Это не добавляет настроения парню, который получил в «Реале» два десятка травм и до сих пор вынужден лечиться.

• У Марсело лишний вес, так пишет Mundo Deportivo. В СМИ есть данные о том, что Марсело таскал аж семь килограмм лишнего веса, сейчас цифра уменьшилась до пяти, но Солари прячет бразильца в запасе. В ряде матчей именно активные действия левого защитника спасали «Реал» от потери очков. Не говоря уж о том, что Марсело вообще по праву ментальный лидер клуба. И сидя на скамейке игру он не улучшит.

• Флорентино Перес ругается с Федерацией футбола Испании из-за того, как в чемпионате используется система VAR. По мнению главы «Реала», из-за судей его клуб недобрал очков. Вся эта ситуация нервирует клуб, вокруг которого стало особенно много разговоров о судействе. Поиск врагов на стороне точно не способствует выходу из кризиса.

• Очень частыми стали сообщения о массовых трансферах. Вокруг «Реала» новостей о переходах всегда было много, но сейчас их – перебор. К тому же это сообщения не об одиночном усилении, а о настоящей революции, где чуть ли не весь состав выставится на продажу и будет закуплен новый. Со стороны кажется, что ни один игрок «Реала» не может быть уверен в том, что останется в клубе.

«Реал» выбрался на второе место – он в двух очках от «Атлетико» и в семи от «Барселоны», но у тех еще по игре в запасе. Впереди два матча с «Жироной» в Кубке, а также игры с «Эспаньолом» и «Алавесом». Сегодня «Реал» обыграл «Севилью» на классе – это приятная новость для клуба. Но ощущения, что этот класс будет проявляться постоянно, до сих пор не появилось.

Чемпионат Испании. Примера. 20-й тур

Реал – Севилья – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Каземиро, 78; 2:0 – Модрич, 90+2.

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