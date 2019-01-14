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    Перес намерен покинуть пост в Федерации футбола Испании. Он недоволен решениями судей с использованием VAR против «Реала»

    Президент «Реала» Флорентино Перес рассматривает возможность своего ухода из совета директоров Королевской испанской футбольной федерации.

    Как информирует AS, руководитель мадридского клуба остался недоволен тем, как арбитры использовали систему видеопомощи судьям (VAR) в двух последних матчах его команды в Примере.

    В частности, в «Реале» недовольны неназначением пенальти в ворота «Реала Сосьедад» в игре 18-го тура после контакта Херонимо Рульи и Винисиуса Жуниора.

    Также в матче 19-го тура с «Бетисом» арбитры, используя VAR, засчитали, по мнению Переса, достаточно спорный гол в ворота его команды.

    • После первого круга «Реал» занимает четвертое место в турнирной таблице Примеры с 33 очками в активе.
    • От лидирующей «Барселоны» мадридский клуб отстает на десять очков.

    Источник: AS

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    Сегодня, 22:24
    Комментарии1
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      Рейтинг: +72

      kurt_cobain 9 минут назад

      Это тебе не Буффона в ЛЧ удалять) Если еще в ЛЧ введут вар в ближайше время реал не дойдет и до четвертьфинала.

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