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    Бэйл заплатит штраф за досрочный уход со стадиона во время матча с «Реалом Сосьедад»

    Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл будет наказан клубом за то, что досрочно покинул стадион «Сантьяго Бернабеу» во время матча 18-го тура Примеры с «Реалом Сосьедад» (0:2), сообщает El Confidencial.

    Валлиец не принимал участие в игре по причине травмы и смотрел встречу с трибуны. На 78-й минуте футболист при счете 0:1 покинул домашнюю арену, не дожидаясь завершения матча.

    По правилам игроки, не участвующие в игре, должны оставаться на стадионе до ее окончания. «Реал» наложит на Бэйла денежный штраф.

    Источник: El Confidencial

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