Бэйл заплатит штраф за досрочный уход со стадиона во время матча с «Реалом Сосьедад»

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл будет наказан клубом за то, что досрочно покинул стадион «Сантьяго Бернабеу» во время матча 18-го тура Примеры с «Реалом Сосьедад» (0:2), сообщает El Confidencial.

Валлиец не принимал участие в игре по причине травмы и смотрел встречу с трибуны. На 78-й минуте футболист при счете 0:1 покинул домашнюю арену, не дожидаясь завершения матча.

По правилам игроки, не участвующие в игре, должны оставаться на стадионе до ее окончания. «Реал» наложит на Бэйла денежный штраф.