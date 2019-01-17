Иско не пожал руку Солари после замены в матче с «Леганесом»

Полузащитник «Реала» Иско после замены в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании против «Леганеса» не пожал руку главному тренеру Сантьяго Солари.

Ранее сообщалось, что хавбек может продолжить карьеру в Италии. Сам игрок опроверг информацию об уходе.

Контракт Иско с «Реалом» рассчитан до лета 2022 года.

В этом сезоне полузащитник провел в Примере 13 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.

La tensión entre Isco y Solari no cesa

¿Se revertirá la situación?

Sí

No pic.twitter.com/Blq2cuDCxe — AS (@diarioas) 16 января 2019 г.

Друг Иско: «Солари, ты – убийца футбола»