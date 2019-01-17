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    Иско не пожал руку Солари после замены в матче с «Леганесом»

    Полузащитник «Реала» Иско после замены в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании против «Леганеса» не пожал руку главному тренеру Сантьяго Солари.

    Ранее сообщалось, что хавбек может продолжить карьеру в Италии. Сам игрок опроверг информацию об уходе.

    • Контракт Иско с «Реалом» рассчитан до лета 2022 года.
    • В этом сезоне полузащитник провел в Примере 13 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.

    Друг Иско: «Солари, ты – убийца футбола»

    Источник: Marca

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    17.01.2019 11:16
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +576

      Hala Madrid 17 января 2019, 15:37

      Солари очень неудачный выбор тренера. Вот не поверю, что не было никаких вариантов.

      1
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 17 января 2019, 15:14

      Жаль что у Солари нет в обиходе крепких русских выражений.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +263

      Джавел. 17 января 2019, 12:20

      Иско пора в футбол играть, а не заиматься итриганством в команде.

      3
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 17 января 2019, 11:36

      Если судить только по этой фотке, Солари тоже не сильно рвался. Не знаю, чего хочет Иско... Он и при Зидане не был "первой скрипкой", и при ЛОпетеги не феерил, и при Солари - "там же". Из изменений у него разве что ноги на беглый взгляд всё кривее.

      3
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      Рейтинг: +1130

      petr69 > momwig_ 17 января 2019, 12:12

      Ему и Роналду мешал однако

      2
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ > petr69 17 января 2019, 13:57

      Ну да. И вот, наконец, Роналду ушел и звезда Иско засияла ,все увидели, как надо играть в футбол.

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